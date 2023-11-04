بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، عن وجود خطر كبير ينذر باشتعال حرب في منطقة الشرق الأوسط.

حرب كبيرة تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة

وأكد فؤاد حسين ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في العراق وإبادة عن شرارة الحرب، والحفاظ على النظام والمسيرة الديمقراطية.

وذكر حسين في كلمة بمؤتمر سفراء العراق السابع:" أن الصراعات الداخلية في البلاد تنعكس سلبا على العلاقات الخارجية للعراق".

وقال وزير الخارجية العراقي : " أن بغداد تقيم علاقاتها على أساس المصالح المشتركة، والسياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية"، مبينا:" أن الحكومة العراقية وضعت تعزيز العلاقات ضمن أولوياتها".

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وفي وقت سابق نشر مدير إدارة أمريكا في المخابرات العراقية إبان حكم حزب البعث العراقي، سالم الجميلي، وثيقة سرية قال إنها للجيش العراقي وتكشف عن "استعدادات غير مسبوقة لحرب وشيكة في المنطقة".

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وكتب سالم الجميلي، على حسابه فى منصة "إكس": "وثيقة سرية من الجيش العراقي عن استعدادات غير مسبوقة تقوم بها القوات المسلحة العراقية استعدادا لحرب وشيكة في المنطقة".

وتشدد الوثيقة على إجراءات استثنائية مطلوب من القوات المسلحة العراقية الالتزام بها تشمل اتخاذ تموضعات دفاعية وتفعيل مراكز بديلة للقيادة والسيطرة وتأمين الوقود الكافي، ونشر مستودعات العتاد والذخيرة والوقود، ونشر الطائرات الحربية في قواعدها الجوية وتأمين الحماية اللازمة لها فضلا عن إجراءات أخرى تتعلق بالطائرات المسيرة وتأمين السجون وتوفير مراكز الاتصال.

اتخاذ إجراءات دفاعية استعدادا لحرب محتملة في المنطقة

وحسب ما هو مكتوب في التوجيه السري للغاية الذي نشره سالم الجميلي، جاء النص كالتالي: “توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بالوثيقة.. اتخاذ إجراءات دفاعية استعدادا لحرب محتملة في المنطقة”. تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة المحترم وبالنظر للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من خلال تسارع الأحداث والمتغيرات الأمنية والإقليمية الطارئة والمستمرة وكإجراءات احترازية تنسب مايلي:

1- انتخاب المقرات البديلة وتهيئتها وتفعيلها وتأمين الاتصالات لها وتخصيص هيئات ركن فاعلة للعمل فيها.

2- بعثرة وانتشار كافة المستودعات الرئيسية (مخازن الأعتدة - الأسلحة - التجهيزات) إلى أماكن منتخبة وتأمين الحماية لها بما لا يؤثر على أداء الواجب عند الحاجة إليها.

3- قيام قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش بنشر الطائرات بكافة أنواعها إلى القواعد الجوية وتأمين الحماية اللازمة لها بما لا يتعارض مع الواجبات التي تكلف بها مستقبلا.

4- قيام القيادات الميدانية بنشر وبعثرة الدروع والعجلات الاختصاصية إلى أكثر من موقع وتأمين الحماية والغش والاختفاء لها.

5- التأكيد على تأمين الحماية للمشاجب ومستودعات الأسلحة والأعتدة للقيادات من خلال انتخاب.

6- بالقيادات العليا وبكافة المستويات قيام كافة القيادات وبمختلف المستويات بإجراء الممارسات على الحركة الفورية للقطعات أكثر من مكان محكم لها.

7- القيام بتأمين شبكة مواصلات بديلة للمقرات لمختلف الأنواع والمستويات لغرض تأمين الإتصال بما يضمن حركتها لأداء الواجبات بأقل ما يمكن من الوقت والجهد.

8- إدامة وصيانة كافة المعدات والعجلات الإختصاصية والأسلحة والأعتدة بمختلف أنواعها مع التأكيد على انفتاح الأسلحة السائدة في الميدان وحسب المتطلبات التعبوية.

