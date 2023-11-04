السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لا تكفي قطًا، الأونروا تكشف مكونات وجبة الفلسطيني اليومية منذ بدء الحرب

الاونروا، فيتو
الاونروا، فيتو

قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة توماس وايت، إن  المواطن العادي في غزة يعيش اليوم ومنذ بدء القصف على  قطعتين من الخبز المصنوع من الدقيق الذي خزنته الأمم المتحدة في القطاع  والتي لا تكفي لإشباع قط، ومع ذلك فإن العبارة الرئيسية التي تسمع الآن في الشارع هي “الماء. الماء”.

ووصف وايت، الذي قال إنه جاب غزة طولا وعرضا في الأسابيع القليلة الماضية، ورأى أن الأراضي مسرحا للموت والدمار، مشيرا إلى أنه  لا يوجد مكان آمن في غزة، والناس يخشون على حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على إطعام أسرهم".

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وأبلغ وايت دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في بيان موجز عبر تقنية الفيديو من غزة، أن  الأونروا" تدعم حوالي 89 مخبزا في جميع أنحاء غزة، بهدف إيصال الخبز إلى 1.7 مليون شخص.

لكنه قال: "الآن لم يعد الناس يبحثون عن الخبز. إنهم يبحثون عن الماء".

ومن جانبها قالت نائبة منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط لين هاستينجز، وهي أيضا منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إن خطا واحدا فقط من خطوط إمدادات المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل يعمل.

 وقالت: "يعتمد الكثير من الناس على المياه الجوفية قليلة الملوحة أو المالحة".

وفي البيان الموجز، قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث أيضا إن مفاوضات مكثفة تجري بين سلطات إسرائيل ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بشأن السماح بدخول الوقود إلى غزة.

وأكد أن الوقود ضروري لعمل المؤسسات والمستشفيات وتوزيع المياه والكهرباء، وأضاف: "علينا أن نسمح بدخول هذه الإمدادات إلى غزة بشكل موثوق ومتكرر ومعتمد".

وقالت هاستينجز إن المولدات الاحتياطية، الضرورية للحفاظ على تشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت إنتاج الغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية، تتوقف الواحدة تلو الأخرى مع نفاد إمدادات الوقود.

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