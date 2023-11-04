49 شهيدا، حصيلة ضحايا الإعلاميين من الحرب علي غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت عن حصيلة الإعلاميين الذين استشهدوا خلال تغطية أحداث القصف الإسرائيلي علي غزة والذي بلغ 46 شهيدًا من الإعلاميين خلال 29 يومًا.



وقبل وقت سابق عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت عن شعوره بـ"الرعب" جراء الضربة التي شنها جيش الاحتلال

الإسرائيلي على موكب لـ سيَّارات الإسعاف في غزة الجمعة، مشددًا على أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "يجب أن يتوقف".

قصف موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء

وقال جوتيريش في بيان "أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي أُبلِغ عنه في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"، مضيفا "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

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واعترف جيش الاحتلال

الإسرائيلي بأنه ضرب سيارة إسعاف الجمعة مدعيا أنه استهدف خلية تابعة لحماس.

حصيلة ضحايا قصف سيارات الإسعاف بغزة

وأدى القصف الذي استهدف سيارة الإسعاف أمام مستشفى الشفاء إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس التي قالت إن السيارة كانت جزءًا من قافلة تقل "عددًا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سيارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خليّة إرهابية تابعة لحماس".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لم ينسَ الهجمات التي ارتكبتها حماس في إسرائيل"، لكنه أضاف "منذ شهر تقريبا والمدنيون في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، محاصرون ومحرومون من المساعدات ويُقتَلون ويُقصَفون".

وشدد على أن "هذا يجب أن يتوقف"، واصفًا الوضع الإنساني في غزة بأنه مروِّع.

وحذر من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد.

وتابع جوتيريش أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة "تعمل بنحو أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية وتتعرض للقصف".

وقال "المشارح تفيض والمتاجر فارغة وحال الصرف الصحي مزرية. ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصا بين الأطفال. ثمة شعب بكامله مصاب بصدمة. ولا يوجد مكان آمن".

وحض الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

كما دعا مجددا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وقال "يجب على كل من لديهم نفوذ أن يمارسوه لضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة وتجنب امتداد النزاع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة بأسرها".



وأمس قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة إن سيارة الإسعاف كانت ضمن قافلة استهدفتها إسرائيل وهي تغادر مستشفى الشفاء.

وتابع القدرة: «عندما تحركت هذه السيارات باتجاه الجنوب وإذا بالجيش الإسرائيلي يقوم باستهدافها في أكثر من موقع، الموقع الأول أمام مجمع الشفاء الطبي، عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، وأمام منطقة الأنصار». وتقع منطقة الأنصار على بعد كيلومتر واحد من المستشفى.

الصحة العالمية تعلق



ومن جانبه قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «مصدوم بشدة من تقارير الهجمات على سيارات الإسعاف التي تجلي المرضى»، مضيفا أن المرضى وعمال القطاع الصحي والمنشآت الطبية لا بد من حمايتهم جميعا.