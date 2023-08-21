إقامة فعاليات مؤتمر ظاهرة تفشي الطلاق الآثار والحلول المقترحة بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "ظاهرة تفشى الطلاق الآثار والحلول المقترحة" الذى تنفذه الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف (منطقة الدعوة والإعلام الدينى بأسيوط).

ويقام المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع جامعة الازهر وجامعة أسيوط ومديرية الأوقاف والمجلس القومى للمرأة ومديرية الثقافة وهيئة بلان إنترناشيونال والهيئة العامة للاستعلامات ومديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الطفولة والتنمية تحت رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومحافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف والدكتور محمود الهوارى أمين مساعد الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والشيخ صلاح السيد محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والإعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور على عبد الحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط وممثلي المجلس القومى للمرأة وممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى و طلاب وطالبات جامعتى الأزهر وأسيوط.

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وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز والتى رحب خلالها بالحضور الكريم من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية ورأسها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ودوره فى دعم أنشطة وفعاليات منطقة الوعظ والإعلام الدينى مستعرضًا دور مناطق الدعوة والإعلام الدينى لرصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعى والإصلاح بين الناس، مشيرًا إلى مراحل العمل واللقاءات التى سيتم تنظيمها خلال الأيام القادمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات من خلال تنفيذ 75 ندوة توعوية بقرى ومراكز المحافظة.



وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى لبعض فعاليات منطقة الدعوة والإعلام الدينى بأسيوط فى تنفيذ برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية بالقرى والمراكز.

ظاهرة الطلاق وآثارها السلبية



ووجه محافظ أسيوط - خلال كلمته – الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على جهوده فى مجال الدعوة ودعمه لأنشطة وفعاليات الدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، كما وجه الشكر للدكتور عباس شومان وجميع قيادات الأزهر الشريف وقيادات جامعتى الأزهر الشريف وجامعة أسيوط وجميع الحضور على مجهوداتهم فى التوعية ومواجهة القضايا المجتمعية مؤكدا على الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على تماسك الاسرة المصرية ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيًا للحفاظ على استقرار الاسرة المصرية والحد من ظاهرة الطلاق ومواجهة آثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التى انتشرت وارتفعت نسبتها فى السنوات الأخيرة.

وناشد محافظ أسيوط كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحفاظ على الاسرة المصرية وتماسكها وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة قضايا الطلاق وآثارها السلبية على المجتمع.

كما استعرض الدكتور عباس شومان، أحكام الطلاق فى الشريعة الإسلامية وخطورة الطلاق والآثار السلبية المترتبة عليه من تفكك للمجتمع وتدمير أركان الأسرة، مطالبًا بتكثيف الحملات والمبادرات التوعوية للحد من ظاهرة الطلاق وتكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج وتعظيم الاستفادة من واعظي وواعظات الأزهر الشريف.

خطورة الطلاق على الفرد والمجتمع



وكما استعرض الدكتور محمود الهوارى، خطورة الطلاق على الفرد والمجتمع وآثاره السلبية، لافتا إلى ضرورة تعظيم دور مؤسسات الدولة فى التعامل مع القضية السكانية وإجراء الدراسات المتخصصة حول أسباب الطلاق وطرق خفض معدلاته ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك الظاهرة.

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك، بعض أسباب تفشى ظاهرة الطلاق فى المجتمع وكيفية التغلب على تلك الأسباب وفقا لتعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية الوسطية، لافتًا إلى الدور الهام لأئمة الأزهر والأوقاف وواعظي وواعظات الأزهر الشريف فى تنفيذ برامج التوعية وعقد ندوات وفعاليات توعوية بقرى ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة ظاهرة الطلاق وأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع، فضلًا عن تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج.



كما أشار الدكتور أحمد عبد المولى، الى ارتفاع نسبة الطلاق فى المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 30 % من نسبة المتزوجين وما ترتب عليها من آثار سلبية وتضرر للأسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن تفكك تلك الأسر وما يترتب عليها من انتشار ظاهرة التسرب من التعليم وأطفال الشوارع، مشيرا إلى أهمية تكثيف الدور الإعلامي لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها ومواجهة آثارها السلبية، لافتا إلى دور جامعة أسيوط تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة بكلياتها ومراكزها البحثية فى تكثيف برامج التوعية المجتمعية وتنظيم الفعاليات بالتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة القضايا المجتمعية مثل "تفشى الطلاق والزيادة السكانية والتفكك الاسرى والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا".

وأشار مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إلى الدور الهام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى تنفيذ برامج توعية وفعاليات على مستوى الجمهورية تستهدف زيادة وعى المواطنين بخطورة القضايا المجتمعية ومنها قضية تفشى ظاهرة الطلاق من خلال توعية دينية واجتماعية بحضور ممثلى كافة الجهات الشريكة وممثلى منطقة الوعظ والإعلام الدينى وتنفيذ 75 ندوة بقرى ومراكز محافظة أسيوط خلال الأيام القادمة بدور العبادة ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات.

وفى نهاية المؤتمر تم الاستماع الى فقرة التواشيح والأدعية الدينية لبعض طلاب وطالبات جامعتى أسيوط والأزهر.



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