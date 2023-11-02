الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة أسيوط تختتم فعاليات المهرجان الرياضي الأول

مهرجان الكروس. فت
مهرجان الكروس. فت بجامعة أسيوط،فيتو

اختتمت إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، فعاليات مهرجان "الكروس - فت" (BE-FIT)، طلبة، وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان، بأستاد جامعة أسيوط، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع  الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

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مشاركة 429 طالبا وطالبة 

ومن جهته، أوضح الدكتور المنشاوي، أن فعاليات المهرجان انعقدت للمرة الأولى في رحاب جامعة أسيوط، وشهدت مشاركة نحو (429) طالبا وطالبة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة الكروس فت، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لرفع معدلات اللياقة البدنية.

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وشهد ختام المهرجان، حضور: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور على أحمد عبد العليم ممثل عن وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، وأحمد سيد سويفى وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعز المنصوري استشاري الإدارة العامر لرعاية الشباب، وإشراف  أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، ومحمد رفعت، وهبة عبدالحافظ مسئولي المهرجان، وبمشاركة لفيف من القيادات الرياضية، ومسئولي رعاية الشباب، والطلاب المشاركين.

تكريم الطلاب المشاركين 

وتضمنت فعاليات ختام المهرجان، تكريم (5) طلاب و(5) طالبات من كل فرقة، بمختلف الكليات بالجامعة، وحصل المركز الأول على ميدالية ذهبية، ومبلغ مالي قيمته (500) جنيه، والمركز الثاني على ميدالية فضية، ومبلغ (450) جنيها، والمركز الثالث على ميدالية برونزية، ومبلغ مالي (400) جنيه، والمركز الرابع (350) جنيها، والمركز الخامس (300) جنيه.

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كما شهد الختام تكريم المشرفين والفرق المشاركة في النشاط من وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، إلي جانب تكريم جميع الأخصائيين الرياضيين المشاركين فى البطولة.

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