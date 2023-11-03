توقعات بارتفاع إنتاجية مصر من زيتون المائدة وسعر الزيت يتخطى النفط في الأسواق العالمية

بالرغم من أن مصر تصدرت دول العالم في إنتاج زيتون المائدة في عام 2019 وذلك وفقًا لبيانات المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة، إلا أن مصر لا تحتل أي مرتبة متقدمة في تصدير زيت الزيتون، بل تسد العجز ما بين الاستهلاك والإنتاج من خلال الاستيراد.

أسعار الزيتون في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الزيتون مقارنة بالنفط

وبالرغم من أنه وفقًا لتقارير رسمية عدة فإن أسعار برميل زيت الزيتون أغلى من النفط، فوفقًا لأحدث سعر لبرميل النفط يبلغ خام برنت نحو 87.14 دولار أما خام غرب تكساس فيبلغ نحو 82.89 دولار، يقارب سعر برميل زيت الزيتون الـ 1000 دولار.

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أشجار الزيتون المزروعة في مصر، فيتو

أسعار زيت الزيتون في العالم

ووفقًأ لتقارير جمعية الزيتون بإسبانبا، فإن أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز انخفضت في سبتمبر الماضي إلى 8258 يورو للطن مقابل 8280 يورو في أغسطس الماضي.

وانخفض سعر زيت الزيتون البكر إلى 7388 يورو في سبتمبر الماضي، مقابل 7699 يورو في أغسطس الماضي، وهبطت أسعار زيت الزيتون البكر العادي إلى 7089 يورو في سبتمبر مقابل 7142 يورو للطن.

ارتفاع المتوسط الشهري لأسعار زيت الزيتون نحو 130%

وفقا لمؤشر أسعار السلع الأولية التابع لصندوق النقد الدولي، تجاوز المتوسط الشهري العالمي لأسعار زيت الزيتون 8900 دولار أي 8250 يورو للطن في أغسطس الماضي، بزيادة 130% مقارنة بالعام الماضي.

أشجار الزيتون المزروعة في مصر تصل إلى 58 مليون شجرة

ومحليًا وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ عدد أشجار الزيتون المزروعة في مصر حاليا تصل إلى 58 مليون شجرة، التي ارتفع عددها مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للوصول إلى 100 مليون شجرة زيتون في مصر، وكانت أعداد أشجار الزيتون لا تتخطى الـ 25 مليون شجرة قبل عام 2015.

صادرات مصر من الزيتون تخطت 30 مليون دولار، فيتو

صادرات مصر من الزيتون تخطت 30 مليون دولار

وتشير نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الى أن صادرات مصر من الزيتون تخطت 30 مليون دولار، في الفترة من يناير حتى مايو 2022 مقارنة بمبلغ 18 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2021.

استهداف زراعة 5 ملايين شجرة زيتون في شمال سيناء

وكان اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد أن المحافظة تستهدف زراعة 5 ملايين شجرة زيتون بسيناء، حيث إن برميل زيت الزيتون أصبح أغلى من برميل البترول، حيث تعدى سعر برميل زيت الزيتون نحو 100 دولار.

مصر احتلت صدارة العالم في إنتاج زيتون المائدة عن العام 2019

ووفقًأ لبيانات المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة ومقره إسبانيا، الذي يصدر تقريره السنوي عن إنتاج الزيتون وحجم صادرات الدول منه في يناير - لأن إنتاج الزيتون يبدأ في أغسطس وينتهي في ديسمبر من كل عام - احتلت مصر صدارة العالم في إنتاج زيتون المائدة عن عام 2019، وفقًأ لما أعلنه في يناير 2020 بإنتاج قدره 610 ألف طن، تلتها إسبانيا بإنتاجية قدرت بـ 500 ألف طن فقط.

أنواع الزيتون في العالم، فيتو

أنواع الزيتون في العالم

يشار إلى أنه يوجد نوعان من الزيتون في العالم، هما زيتون المائدة للأكل، وزيتون إنتاج الزيوت، وتحتل إسبانيا الصدارة في إنتاج زيتون الزيوت.

مصر احتلت المرتبة الثانية في إنتاج زيتون المائدة عن العام 2020

وفي يناير 2021 حافظت مصر على نفس إنتاجيتها من زيتون المائدة خلال موسم 2020 بكمية بلغت 610 ألف طن، لكنها احتلت المرتبة الثانية بعد إسبانيا التي أنتجت نحو 700 ألف طن.

تراجع إنتاج مصر من الزيتون بنحو الثلث تقريبًا في 2021

وبسبب التغيرات المناخية التي أثرت على أشجار الزيتون خلال عام 2021، حيث تراجع إنتاج مصر من الزيتون بنحو الثلث تقريبًا، حيث لم يتخطَ الإنتاج الـ 320 ألف طن.

توقعات بتحسن إنتاجية مصر من زيتون المائدة خلال عام 2023

وهناك توقعات بأن تتحسن إنتاجية مصر في عام 2023 لتصل إلى 500 ألف طن، مع إصدار تقرير المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة في يناير 2024.

صادرات مصر من زيتون المائدة، فيتو

صادرات مصر من زيتون المائدة

وعلى صعيد آخر، بلغت صادرات مصر من زيتون المائدة في عامي 2019 و2020 نحو 200 ألف طن عن كل عام، فيما انخفضت لتصل إلى 100 ألف طن في 2021.

أسعار الزيتون في سوق العبور اليوم

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الجمعة، تراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل من 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون تفاحي من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وفيما يخص أسعار زيت الزيتون في الأسواق، بلغ سعر زيت زيتون بكر عبوة وزن 500 مل من 168 جنيهًا إلى 193 جنيهًا، لتر زيت زيتون ممتاز نحو 300 جنيه، لتر زيت زيتون بكر نحو 310 جنيهات، زيت زيتون بكر مستورد وزن 0.25 لتر بسعر 172.5 جنيه.

وبلغ سعر زيت زيتون كالاماتا بكر ممتاز نحو 212 جنيهًا للعبوة وزن 500 جرام، 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز نحو 550 جنيهًا.

أسعار الزيتون المخلل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار الزيتون المخلل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعن أسعار الزيتون المخلل في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، بلغ سعر زيتون دولسي مخلل نحو 80 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو زيتون أسباني نحو 160 جنيهًا، كيلو زيتون أخضر مخلل نحو 172 جنيهًا، سعر كيلو زيتون كالاماتا سبارتا يوناني نحو 300 جنيه.

وسجل سعر زيتون كلاماتا جامبو مشقق نحو 160 جنيهًا للكيلو، زيتون كالاماتا مخلي نحو 300 جنيهًا للكيلو، زيتون أسود مفروم نحو 220 جنيهًا للكيلو، زيتون فريش عبوة وزن 370 جرامًا نحو 23 جنيهًا.