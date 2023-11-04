السبت 04 نوفمبر 2023
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سياسة

باحث يكشف أفضل طرق دعم الفلسطينيين المحاصرين في غزة

طرق دعم الفلسطينيين
طرق دعم الفلسطينيين المحاصرين في غزة، فيتو

 قال منتصر عمران، الكاتب والباحث، إن واجب المسلمين تجاه ما يحدث لأهالي فلسطين في غزة من مجازر من قبل المحتل، يتمحور في اتجاهين. 

 

أهمية الدعم العربي للفلسطينيين في غزة 

وأضاف: الاتجاه الأول، هو الدعاء لهم في جميع الأوقات وخاصة في الصلوات المفروضة وفي القلب منها أوضاع السجود، لأننا كمسلمين ننصر بالدعاء، وهذا هو رجائنا من الله (وترجون من الله ما لا يرجون  ) نرجوا النصر من الله.

وأوضح أن الاتجاه الثاني، وهو (التبرع ) سواء بالمال أو الدم أو المقتنيات وهذا نوع من الجهاد، لافتا إلى أن الحل لا يتوقف على  كتابة منشورات على مواقع التواصل.

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وأكد ضرورة المشاركة في الدعم كأفراد، وأقل ما يمكن المساعدة به الدعاء والتبرع بما نملك، على حد قوله. 

 

اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية 

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن،  بشأن غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير  أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، إن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

يذكر ان الطائرات الإسرائيلية، قصفت مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة. 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر على قصف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال في مدينة غزة شمال القطاع، كما أوضحت أن قصفا إسرائيليا استهدف خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية مناطق في حي الزيتون وتل الهوا، تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في منطقة التوغل وقصف مدفعي عنيف.

 

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