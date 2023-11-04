السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

زي النهاردة، اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون

توت عنخ آمون،فيتو
توت عنخ آمون،فيتو

 تحل اليوم السبت، الذكرى 101 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، والذي يوافق الـ 4 من نوفمبر من كل عام.

قناع توت عنخ آمون 

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

 ويرجع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون إلى عام 1922، عندما أعلن عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر عن اكتشاف مذهل في تاريخ علم الآثار والمصريات، وهو اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون بعد ما يقرب من عشر سنوات من الحفر الدؤوب.

وعثر عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر على 4 حجرات محفورة في الصخر مخبأة تحت صخور وادي الملوك وبها ما يقرب عن 5000 قطعة أثرية رائعة والتي كانت شاهدًا على حياة وموت هذا الحاكم الرائع.

Advertisements

أسباب شهرة الملك الذهبي توت عنخ آمون

 ويجمع علماء المصريات حول العالم على أن عظمة اكتشاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون» الملقب بالفرعون الصغير ليست لأنه ملك محارب ساهم في توسيع أرجاء الإمبراطورية المصرية، أو لأنه كان ملكا بَناءً تميز عصره بالبناء والتعمير حيث أقام العديد من المعابد والمنشآت، ولكن لأنه استطاع أن يُخفي مقبرتة عن أعين اللصوص، فتظل محتفظة بكنوزها حتى يومنا هذا، لتكون شاهدًا على هذا الجانب الهام من التاريخ المصري القديم.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن نسب إنجاز الأعمال وتجهيزات قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، والتي ستعرض المجموعة الكاملة لآثار النقل الصغير لأول مرة كاملة والتي تضم 5400 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون.

 

قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

 وأكدت وزارة السياحة والآثار أن نسب انتهاء الأعمال بقاعة توت عنخ آمون وصلت إلى 99.8%، وتبقي فقط مجموعة القطع المعروضة بمتاحف المصري بالتحرير والغردقة وشرم الشيخ، حيث قرر المجلس الأعلى للآثار الإبقاء عليهم في تلك المتاحف لإثراء عمليات العرض المتحفي بتلك المتاحف.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار: إنه سيتم نقل تلك القطع للفتارين المخصصة لها بقاعة توت عنخ آمون فور تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

نسب الإنجازات بالمتحف المصري الكبير 

 وأضافت الوزارة، أن نسب إنجاز الأعمال بالمتحف المصري الكبير وصلت إلى 99.5%، ووصلت نسب إنجاز الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و99% من التشطيبات الداخلية، و98% من أعمال الأرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و92% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع).

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، كما تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانية في الـ 31 أغسطس لعام 2022، كما فاز مشروع المتحف بجائزة "أفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر"، خلال "منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 27 " والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة في سبتمبر لنفس العام.

 وحصل المتحف المصري الكبير في الـ 27 أكتوبر لعام 2022 أيضا على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة، وفقًا لنظام الهرم الأخضر المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ امون اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون اكتشاف مقبرة توت عنخ امون عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر هيوارد كارتر اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون مقبرة الملك الصغير وادي الملوك الفرعون الصغير وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

حصاد أنشطة وزارة السياحة في أسبوع.. إقامة معارض مؤقتة بـ 3 متاحف.. وفود دولية رسمية تزور متحفي القومي للحضارة واليوناني الروماني بالإسكندرية

السياحة والآثار تعلن الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي.. الجدران تحتوي على نصوص دينية ضد لدغات الثعابين.. وغياب اللقي الجنائزية يؤكد سرقتها

السياحة والآثار تعلن الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبوصير

في الذكرى 101 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، عرض 5400 قطعة لأول مرة بالمتحف الكبير

السياحة تعلن أولى خطوات تنظيم رحلات الحج السياحي، اعرف التفاصيل

الكهرباء توقع عقد تفريغ القدرة المولدة من المحطات بتكلفة 713 مليون جنيه بخليج السويس

الاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال تطوير متحف إيمتحتب بسقارة (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

طائرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

دعم غزة يربك الوسط الفني، قصة فسخ شركة دعاية كبرى ومنصة شاهد لعقد عمرو دياب ومحمد سلام

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

أصابتها بشكل مباشر، المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن موبايل بأكتوبر

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

Advertisements

منوعات

المزيد

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية