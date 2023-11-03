وزير الخارجية الأمريكي: أنا ممتن للرئيس السيسي ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تغريدة نشرها على حسابه على موقع إكس، اليوم، عن امتنانه لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

بلينكن يعرب عن امتنانه لمصر

وقال بلينكن في تغريدته: "أنا ممتن للرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الهائل الذي قامت به مصر في تسهيل آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة. إننا نركز بشدة على حل الدولتين ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وفي السياق ذاته التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع مع أعضاء حكومة الطوارئ الإسرائيلية في تل أبيب.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، من تل أبيب، إنه سيناقش مع مسؤولي إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها وإيصال المساعدات إلى غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ، اليوم الجمعة، في جولة تركز على إجراءات تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وصول وزير الخارجية الأمريكي

وفي السياق ذاته أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبل توجهه إلى تل أبيب، أنه سوف يركز خلال زيارته على ضرورة الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين.

وزعم نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن: إسرائيل لها الحق أن تدافع عن نفسها وضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.

دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وتابع: "أوضحنا بشكل متكرر أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بعملياتها العسكرية أمر مهم، شهدنا خلال الأيام الماضية استمرار لتحمل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لكلفة الصراع، وسأضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "الفلسطينيون ما زالوا يتحملون وطأة الوضع وملتزمون بالقيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين، وسنبحث في إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والأطفال في قطاع غزة الذين يقعون في مرمى حماس".

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن الوزير أيمن الصفدي سيلتقي، يوم السبت القادم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان.

زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزير أيمن الصفدي سيبحث مع بلينكن الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف سفيان القضاة، أن وزير الخارجية الأردني سيبحث إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة له.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن الصفدي يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لبلورة تحرك دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان الإسرائيلي على غزة.