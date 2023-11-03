بمشاركة مصر، اجتماع سباعي عربي أمريكي في الأردن بشأن قطاع غزة غدا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون يوم السبت، اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وبحسب قناة «المملكة» الأردنية، يعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

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الأردن يعلن استدعاء سفيره لدى تل أبيب

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، قرر فى وقت سابق من الأربعاء الماضي، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى المملكة فورا، تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.

وبحسب صحيفة «المملكة» الأردنية، وجه الصفدي، الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشئون المغتربين، بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقًا.

وبيّن الصفدي، أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.

وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها.

ملك الأردن يحذر من استمرار الحرب وانفجار الأوضاع في المنطقة

من جانبه، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة كلها.

وأكد عبد الله الثاني ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار.

جاءت تصريحات الملك عبد الله الثاني خلال استقباله كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون في قصر الحسينية الأحد.

والتقى العاهل الأردني الأحد الماضي أيضا المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.

وشدد العاهل الأردني على أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.

العاهل الأردني يوصل رسالة إلى إسرائيل

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أعرب عن رفضه الشديد لإجراءات التهجير القسري لسكان قطاع غزة مشيرا إلى أن ذلك جريمة حرب.

ووجه ملك الأردن رسالة إلى إسرائيل قال فيها: نريد أن يعيش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام وذلك من خلال مفاوضات سلام عادلة وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.