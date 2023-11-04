السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد السقا بعد جريمة مستشفى الشفاء: رفعت الأقلام وجفت الصحف

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

غزة، عبَّر الفنان أحمد السقا عن حزنه بعد جريمة مستشفى الشفاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وكتب السقا في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "رفعت الأقلام وجفت الصحف.. مستشفى الشفاء".

 

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قال إن الاحتلال الإسرائيلي قصف قافلة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، لحظة خروجها لنقل جرحى للعلاج في مصر.

 

وأوضح مدير مستشفى الشفاء، أن الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أحد مداخل مستشفى الشفاء في غزة، ووقوع عدد من الشهداء والجرحى، أثناء نقل قافلة إسعاف جرحى ومصابين إلى معبر رفح لتلقي العلاج فى الخارج.

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وقال مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت: إن هناك آلاف معرضون للخطر، والاحتلال استهدف من وافق على خروجه للعلاج خارج غزة.

 

قصف مستشفى الشفاء بعد تصريحات بلينكن عن الهدن

ويأتي قصف مدخل مستشفى الشفاء فى غزة، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي قال فيها: إنه تحدث مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطوات ملموسة لزيادة التوصيل المستدام للأغذية والمياه والأدوية، لافتا إلى بحثه "فترات الهدن الإنسانية" في قطاع غزة، خلال زيارته لتل أبيب.

 

وأضاف بلينكن: إن "الهدن الإنسانية كانت محور نقاش موسع مع المسئولين الإسرائيليين، كذلك تحدثت مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين حول خطوات ملموسة لتقليل عدد القتلى المدنيين في غزة"، معربا عن اعتقاده بأن الهدن الإنسانية ستكون طريقة لتسهيل دخول المساعدات، وقد تهيئ بيئة مناسبة لإطلاق سراح الرهائن.

 

وتابع: "يجب حماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.. قدمنا نصائح لإسرائيل حول كيفية تقليل الضحايا المدنيين.. كذلك بحثت في إسرائيل خطوات زيادة وصول الأغذية والأدوية لغزة.. نعتقد أن أفضل طريق عملي للسلام هو حل الدولتين".

 

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أحمد السقا غزة فلسطين قصف مدخل مستشفى الشفاء القدس

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