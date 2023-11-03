قناع البقدونس يقضي على التصبغات بالبشرة ويعزز نضارتها

التصبغات والبقع الداكنة من الإصابات المزعجة بالبشرة التى تؤثر على مظهرها بشكل سلبى، وهى تظهر عادة بسبب قلة العناية بالبشرة والتعرض المتكرر للشمس.

والتصبغات مشكلة كبيرة يمكن التخلص منها من خلال العناية بالبشرة حيث الترطيب والوصفات الطبيعية التى توحد لون البشرة.

قناع البقدونس لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع البقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة.

المكونات:

ملعقة بقدونس

كوب ماء

الطريقة:

نحضر المكونات ونخلطهم معا جيدا ونرفع الخليط على النار.

نترك الخليط على النار الهادئة يغلى لمدة 10 دقائق.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونتركه يبرد.

ثم نحضر قطنة ونبللها بماء البقدونس ونمررها على البشرة فى حركات دائرية.

ثم نتركه على البشرة حتى يجف ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يجدد خلايا البشرة ويعزز نضارتها ويقضى على جميع المشكلات بها ويجعل البشرة مميزة، وأكثر حيوية وإشراقة.

قناع البقدونس للتخلص من التصبغات، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.