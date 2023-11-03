السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أسبوع ممطر، خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة،  إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية  الأسبوع المقبل،  تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووالسواحل الشمالية الغربية  والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية  وقد تصل لحد الضباب الاحد المقبل.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر تمتد خفيفة قد تكون رعدية على أقصى جنوب الصعيد الأيام المقبلة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  السبت  ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد  


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء.

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء


تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 04-11-2023 فى مصر

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