السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تمنحك شعرا طويلا وغزيرا

الشعر الطويل، فيتو
الشعر الطويل، فيتو

الشعر الطويل يزيد من جمال صاحبته فالشعر هو زينة الفتاة وتحرص الفتيات على العناية بالشعر لزيادة حوله ما يزيد من جمالهن.

والشعر الطويل يأتى من خلال التغذية السليمة القائمة على الخضراوات الورقية التي تمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة.

 

وصفة طبيعية تمنحك شعر طويل وغزير 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لشعر طويل وغزير.

المكونات:

2 ملعقة روزماري

كوب ماء مغلي

2 ملعقة بذور الكتان

الطريقة:

  • ننقع الروزماري فى الماء المغلى ونقلبه ونتركه حتى يبرد.
  • ثم نصفي الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضع به بذور الكتان.
  • ثم نرفع الخليط على النار ونترك يغلى على النار الهادئة حتى يغلظ القوام.
  • ثم نصفي الخليط وهو ساخن ونتركه يبرد.
  • ثم نأخذ الجل الناتج ونفرده على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • ونترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بعدها جيدا بالماء الفاتر.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية تمنحك شعر طويل وغزير، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

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علاج الشعر الجاف بالوصفات الطبيعية غير مكلفة ومضمونة

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7 أدوية تسبب تساقط الشعر (إنفوجراف)

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

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