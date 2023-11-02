علاج الشعر الجاف بالوصفات الطبيعية غير مكلفة ومضمونة

علاج الشعر الجاف بالوصفات الطبيعية، من الوسائل المضمونة وغير المكلفة، لاستعادة نعومة الشعر ولمعانه، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية، التي يمكنها علاج جفاف الشعر، وفي أسرع وقت، دون الخوف من تأثر بصيلات الشعر، مع الاستخدام المتكرر، أو على المدى البعيد.

علاج الشعر الجاف بالوصفات الطبيعية

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أن علاج الشعر الجاف بالوصفات الطبيعية، يعد من أفضل الحلول.

الزيوت الساخنة وتأثيرها الساحر

علاج الشعر الجاف، بالزيوت الساخنة واحدة من أبسط العلاجات وأكثرها فعالية لتجديد الشعر الجاف. أفضل ما في العلاج بالزيت الساخن، هو أنه يمكنك عمل خلطات مخصصة لتناسب نوع شعرك.

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المكونات والطريقة

2 ملاعق كبيرة من زيت اللوز

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

قومي بخلط جميع الزيوت في وعاء متوسط الحجم ثم قومي بتسخينه. (يمكنك تخصيص هذا المزيج عن طريق إضافة الزيوت أو استبدالها.)

لا تبالغي في تسخينه لأنه سيؤدي في النهاية إلى إتلاف فروة رأسك. تأكدي من أنه فاتر وليس ساخنًا.

قومي بتدليك الشعر بخليط الزيت هذا ثم لفيه بمنشفة.

قومي بفك الغطاء بعد 30 دقيقة واغسليه بشامبو خفيف

إن استخدام هذا العلاج مرة واحدة كل أسبوع، سيمنحك خصلات أكثر نعومة ولمعانًا وصحة. تساعد العلاجات الزيتية أيضًا على تقليل تكوين الأطراف المتقصفة في الشعر.

ماسك صفار البيض والماء

صفار البيض علاج رائع للشعر الجاف، إنه يرطب شعرك ويبقيه رطبا. معظم العلاجات الطبيعية لترطيب وتنعيم الشعر تشمل البيض.

المكونات والطريقة

2 صفار بيضة

خذي بيضتين وافصلي الصفار عن البياض.

أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الماء واخفقي حتى يصبح الخليط رقيقًا قليلًا.

ضعيه على شعرك بالكامل وانتظري لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

استخدمي الماء البارد لغسل شعرك. هذا يمنع البيض من "الطهي" ويتحكم في الرائحة.

ستفاجأين بالتألق الفوري.

العناية بالشعر

ماسك البيض والعسل والزبادي

يعد البيض من المصادر الغنية بالبروتينات والمواد المغذية التي تساعد على تعزيز معدل نمو الشعر، ويحتوي على بكتيريا بروبيوتيك التي تزيد من مرحلة النمو لبصيلات الشعر، مما يؤدي إلى نمو شعر أكثر لمعانًا.

المكونات والطريقة

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة من العسل

2 ملعقة كبيرة زبادي

اخفقي بيضتين نيئتين في وعاء متوسط الحجم.

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الزبادي، امزجي المكونات حتى تحصلي على عجينة كريمية ناعمة.

ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

يغسل بالماء البارد.

سيترك ماسك الشعر هذا شعرك مسترسلا دون أن يجعله لزجًا. هذا هو العلاج الأمثل للشعر المختلط (الدهني عند الجذور والجاف عند الأطراف).

ماسك الشعر بالعسل والزيت النباتي

هذه الخلطة تغذي شعرك، كما أنها تعمل على ترطيبه.

المكونات والطريقة

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

طريقة

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي للحصول على عجينة لزجة.

ضعي الخليط على شعرك كما تفعلين بأي ماسك، ثم لفيه بغطاء استحمام بلاستيكي.

بعد 15 دقيقة، قومي بإزالة الغطاء والشامبو.

هذا علاج فعال للشعر الجاف، فتعمل الخاصية المرطبة للعسل على تحويل الشعر الجاف لتمنحك خصلات ناعمة وفائقة النعومة.