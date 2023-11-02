الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

الشباب والرياضة، فتيات برنامج ريحانة يكرمن كبار السن بشمال سيناء

فتيات برنامج ريحانة
فتيات برنامج "ريحانة" يكرمون كبار السن بشمال سيناء،فيتو

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة "، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

وبدأت الفعاليات بقيام فتيات البرنامج القيادي "ريحانة"، بتكريم سيدات كبار السن، بديوان عام محافظة شمال سيناء.

كما تم تنفيذ فعاليات الدورة بالتعريف بمشروع ريحانة، ومناقشة المتدربات عن توقعاتهم من التدريب، والتعريف بخطة العمل المزمع العمل بها خلال أيام التدريب والمحددة بأجندة التدريب المقررة للبرنامج من خلال الخمس جداريات الأساسية للمهارات الحياتية من أجل النجاح، والتي تضم مفهوم الذات الإيجابى  ، وتضم أيضًا إدارة الذات، مهارات التواصل، المهارات الاجتماعية، بالإضافة إلى مهارات التفكير العلمي.

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يذكر أن البرنامج يُنفذ بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

محافظ القليوبية يشارك في مسيرة ريحانة لتمكين الفتيات

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، شارك في وقت سابق مع مسيرة البرنامج القيادي لتدريب وتمكين  الفتيات تحت شعار "ريحانة" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبمشاركة 500 فتاة ضمن فعاليات النسخة الثانية من برنامج «ريحانة»، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة «إدارة تنمية النشء» بالقليوبية.

 

وبدأت المسيرة بقيام فتيات "ريحانة" بمحافظة القليوبية يحملن أعلام ولافتات التوعية بالبرنامج  لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج واحتفالا باليوبيل الذهبي بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بدايةً من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها حتى مبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وبمشاركة فريق "كيدز شو"، ويتضمن برنامج « ريحانة» فقرات على مدار اليوم، ويتضمن فعاليات البرنامج لقاء سفيرات ريحانة مع القيادات النسائية بمحافظة القليوبية، للتعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، وإعلاء قيمة القيادة النسائية في بناء المجتمع.

كما يشمل مشاركة فتيات «ريحانة » بعدة تدريبات رياضية، وذلك بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين، والذي يتم تنفيذه بنادي السلام للمعاقين، بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، كما يتضمن تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة  بمشاركة أكثر من ٥٠٠ فتاة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار «ريحانة»، ولقاءات حوارية مفتوحة مع عدد من الأساتذة المتخصصين، لتوضيح أهداف البرنامج، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات.

 

وختاما لفعاليات البرنامج نظمت زيارات لدور المسنين لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج، وتوزيع الهدايا الرمزية والزهور على نزيلات الدار، ومن خلال برنامج «ريحانة » يتم تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب في شتى المجالات، وجدير بالذكر أن البرنامج ينفذ بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

محافظ القليوبية يشارك في مسيرة ريحانة لتمكين الفتيات

الشباب والرياضة، فتيات ريحانة يقدن مسيرات توعية وزيارات لدور المسنين

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الشباب والرياضة برنامج ريحانة شمال سيناء كبار السن وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب

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