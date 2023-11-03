الاتحاد السكندري يحتفي بالأنجولي مابولولو، نمبر وان يواصل التألق

الاتحاد السكندري، احتفى الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري، بالأنجولي مابولولو مهاجم الفريق الأول في زعيم الثغر، بعد هدفه في مرمى سموحة بلقاء الفريقين اليوم الجمعة في الدوري الممتاز، والذي انتهى لصالح زعيم الثغر بهدف دون مقابل.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري صورة للمهاجم الأنجولي مابولولو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا “نمبر وان يواصل التألق ويحرز هدف الفوز في مباراة اليوم أمام نادى سموحة ويتصدر قائمة هدافى الدورى برصيد 6 أهداف.. إنه الهداف مابولولو يا سادة المهاجم الأفضل فى الدوى المصرى.. واثـــق الخطــــوة يمشـــي ملكــــًا.. رغم سعادتنا بالانتصار ولكن فرحتنا غير مكتملة فقلوبنا معك يا غزة ….. فلسطين فـــى القلـــب”.

مابولولو يتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز، فيتو

الاتحاد السكندري يتغلب على سموحة بهدف

وفاز الاتحاد السكندري علي فريق سموحة بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ليصعد الاتحاد للنقطة الحادية عشر في المركز الثالث، بينما يظل رصيد سموحة عند النقطة الثامنة في المركز السابع.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد

الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل

الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط