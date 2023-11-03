الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

مابولولو يقود هجوم الاتحاد، وحسين فيصل أساسي في تشكيل سموحة

الاتحاد وسموحة، فيتو
الاتحاد وسموحة، فيتو

أعلن طارق العشري وأحمد سامي مدربي الاتحاد السكندري وسموحة تشكيلي فريقيهما لمباراتهما اليوم في سادس جولات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش
في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد

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الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل

الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة


1- بيراميدز 13 نقطة
2- مودرن فيوتشر 12 نقطة
3- زد اف سي 9 نقاط
4- المصري  9 نقاط
5- الزمالك 8 نقاط
6- الاتحاد  8 نقاط
7- سموحة 8 نقاط
8- إنبي 7 نقاط
9- طلائع الجيش 7 نقاط
10- الأهلي 6 نقاط
11- بلدية المحلة 5 نقاط
12- الجونة 5 نقاط
13- سيراميكا  4 نقاط
14- الإسماعيلي 4 نقاط
15- فاركو 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- المقاولون  نقطتين
18- البنك الأهلي بلا نقاط

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ارقام طارق العشري تصريحات طارق العشري الاتحاد السكندري وسموحة سموحة والاتحاد

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