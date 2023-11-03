الدوري المصري، الاتحاد يفوز على سموحة بهدف ويصعد للمركز الثالث مؤقتا

الدوري المصري، فاز الاتحاد السكندري علي فريق سموحة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ليصعد الاتحاد للنقطة الحادية عشر في المركز الثالث، بينما يظل رصيد سموحة عند النقطة الثامنة في المركز السابع.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد

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الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل

الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط