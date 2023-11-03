موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري في افتتاح الجولة السادسة للدوري المصري

الدوري المصري، يلتقي سموحة والاتحاد السكندري في ديربي الإسكندرية، في افتتاح مواجهات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

وتنطلق صافرة مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري في ديربي الإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة سموحة والاتحاد السكندري



ومن المقرر أن تنقل مباراة سموحة والاتحاد السكندري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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ترتيب سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري



ويحتل سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حصد 8 نقاط فيما يتواجد الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري في المركز السادس برصيد 8 نقاط .

وكان سموحة تعادل مع زد 1-1 في الجولة الماضية فيما فاز الاتحاد السكندري علي المقاولون 3-2 بالجولة ذاتها.

حكام مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري

محمود البنا حكما للساحة، وهاني خيري وأحمد بكر (مساعدان)، وأحمد ناصر حكما رابعا، وائل فرحان حكما للفيديو، ويوسف البساطي مساعدا.

و تنطلق اليوم الجمعة، مواجهات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات وهم الزمالك ضد زد وديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.

عودة الأهلي لمنافسات الدوري المصري



ويشهد اليوم الثاني من مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها السبت المقبل عودة النادي الأهلي لمنافسات البطولة المحلية بمواجهة المقاولون العرب بعد تأجيل مواجهتي الأحمر أمام الجونة وبلدية المحلة بسبب المشاركة في دوري السوبر الأفريقي والذي ودع الأهلي منافساتها مؤخرا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويشهد اليوم الأخير المقرر له الأحد من منافسات الدوري الممتاز، ثلاث مواجهات قوية بين الإسماعيلي مع طلائع الجيش، وفيوتشر مع إنبي، والمصري مع البنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز



الجمعة 3 نوفمبر 2023

سموحة ضد الاتحاد السكندري 4:00 عصرا ستاد الإسكندرية

الزمالك ضد زد 7:00 مساء ستاد القاهرة

سيراميكا ضد بيراميدز 7:00 مساء ستاد المقاولون

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرا ستاد الجونة

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساء ستاد غزل المحلة

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساء ستاد المقاولون

الأحد 5 نوفمبر 2023

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرا ستاد الإسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساء ستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساء ستاد برج العرب

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني علما بأن الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة قبل إنطلاق منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة



1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط