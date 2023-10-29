الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

الجيش الأردني يطلب من أمريكا تزويده بصواريخ باتريوت ومنظومة تصدٍّ للمسيرات

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.

وقال الحياري في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، إن الأردن طلب القوات المسلحة من الولايات المتحدة منظومة لمقاومة الطائرات المسيرة لما تشكله من تهديد للواجهات الحدودية لاستخدامها في تهريب المخدرات.

كما أشار الحياري إلى أن الأردن طلب من الولايات المتحدة تعزيز المنظومة الدفاعية للجيش الأردني بـ صواريخ باتريوت "التي لا يمكن تشغيلها بالإمكانات المحلية، وتحتاج لشريك استراتيجي".

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وقال إن "الأردن محاط بالتهديدات على مختلف الواجهات الحدودية والباتريوت سلاح دفاعي يواجه هذه التهديدات".

من جهة أخرى، قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية إن كثافة حركة الطائرات في أجواء المملكة أمر قديم واعتيادي لم يبدأ بالتزامن مع أحداث في غزة.

 

الجيش الإسرائيلي يطالب أهل الضفة الغربية بالفرار إلى الأردن

وفي وقت سابق، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منشورات طالبت  خلالها سكان الضفة الغربية بالهروب إلى الأردن، قبل قصفهم بالطائرات والدبابات.

وأوضحت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن  قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألقت منشورات على سكان الضفة الغربية تطالبهم فيها بالمغادرة إلى الأردن، وإلا سيواجهون بعنف وقصف مستمر  بالضفة الغربية.

                    

ملك الأردن يحذر من استمرار الحرب وانفجار الأوضاع في المنطقة

من جانبه، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد الماضي، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة كلها.

وأكد عبد الله الثاني ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار.

جاءت تصريحات الملك عبدالله الثاني خلال استقباله كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون في قصر الحسينية الأحد.

والتقى العاهل الأردني الأحد الماضي أيضا المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.

وشدد العاهل الأردني على أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.

 

العاهل الأردني يوصل رسالة إلى إسرائيل 

وكان  العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أعرب عن رفضه الشديد لإجراءات التهجير القسري لسكان قطاع غزة مشيرا إلى أن ذلك جريمة حرب.

ووجه ملك الأردن رسالة إلى إسرائيل قال فيها: نريد أن يعيش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام وذلك من خلال مفاوضات سلام عادلة وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. 

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الأردن الجيش الأردنى الولايات المتحدة صواريخ باتريوت المسيرات احداث فلسطين

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