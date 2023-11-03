الثاني خلال أقل من 24 ساعة، زلزال جديد بقوة 5.1 درجة يضرب اليونان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة يونانية تقع بالقرب من العاصمة أثينا، مساء اليوم الجمعة.

وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية: إن الزلزال أعقبه حدوث هزات ارتدادية وصلت قوتها إلى 3.7 درجة. ولم ترد أى تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وذكرت شبكة «ABC News»، أن الزلزال وقع تحت الأرض بالقرب من بلدة "مانتودي" فى جزيرة إيفيا التى تبعد حوالى 90 كيلومترا شمال أثينا، مضيفة أن سكان العاصمة شعروا بالهزة.

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ونصحت السلطات السكان بتجنب المباني والطرق القديمة التى حدثت فيها انهيارات صخرية في الماضي.

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليونان

وصباح اليوم، أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالًا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان.

وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا

في سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة تيمور في إندونيسيا، أمس الخميس.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن الزلزال وقع في جزيرة تيمور الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوبانج التي يبلغ عدد سكانها 282 ألف نسمة، وبعمق 28 كيلومترًا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.