الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، رمضان صبحي والسعيد يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في السابعة من مساء اليوم على استاد المقاولون العرب في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محم. حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق

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خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالدوري والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على سيراميكا في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري الممتاز.

سيراميكا

مباراة بيراميدز وسيراميكا

ويدخل فريقا بيراميدز وسيراميكا المباراة بمعنويات مختلفة حيث يسعى فريق بيراميدز لمواصلة انتصاراته والحفاظ علي صدارة الدوري بعد فوزه الاخير  علي المصري البورسعيدي بنتيجة 3\2 من لقاء الفريقين علي استاد برج العرب بافتتاح الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.
وأحرز ثلاثية بيراميدز فيستون ما يلي هدفين ومصطفى فتحي في الدقائق 46 و49 و85.

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وأحرز ثنائية المصري محمد شامي وغيلاس قناوي  في الدقيقتين 82 و88.

أما سيراميكا فيسعى لاستعادة انتصاراته بعدما خسر من طلائع الجيش بهدف دون رد بنفس الجولة.

ترتيب سيراميكا بالدوري

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

ترتيب بيراميدز في الدوري
 

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز  برصيد 13 نقاط جمعها من تحقيق 4 انتصارات وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلسي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد المغربي في الخطاب أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم ١٦ نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ومباراة تنزانيا في دار السلام يوم ٢١ من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر.

يذكر أن منتخب المغرب في صدارة التصنيف لمنتخبات قارة أفريقيا، والمنتخب صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة ٢٠٢٢ بقطر في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب عربي أو أفريقي.

بيراميدز يسعى للحفاظ على صدارة الدوري على حساب سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالدوري والقناة الناقلة

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