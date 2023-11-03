الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

رفعت سيد أحمد: أمريكا هي سبب المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الاحتلال

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

حسن نصر الله، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن إتهام  حسن نصر الله للولايات المتحدة الأمريكية بأنها وراء كل المجازر التي تحدث في غزة وأنها الشيطان الأكبر أمر صحيح وطبيعي، مؤكدا أن أمريكا هي أساس المجازر التي تحدث في فلسطين اليوم، وكذلك مسؤولة عن المجازر التي تحدث على مدار 70 عاما، ولعل حاملة الطائرات الأخيرة التي أرسلتها واشنطن لإسرائيل خير شاهد.

 

5 مليارات دولار دعم أمريكى للجيش الإسرائيلي 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الدعم الاقتصادي الأمريكى للجيش الإسرائيلي بمعونة تتجاوز الـ 5 مليارات دولار ودعم الشعب الإسرائيلي بحوالي مليار دولار، والوقوف إلى جانب إسرائيل سياسيا، كلها أدوات دعم استغلتها إسرائيل لارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني، وكذلك استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو لمنع إدانة الاحتلال الإسرائيلي.

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أمريكا الراعي الأساسي لأعمال القتل ضد الفلسطينيين

وتابع: أمريكا وقفت ضد كل قرار رسمي أو عربى لايقاف المجازر الاسرائيلية فى غزة، وبالتالى فهى الراعي الأساسي لأعمال القتل ضد الفلسطنيين، ولذلك فهى فعلا شريك أساسي في المجازر وهي الشيطان الأكبر.

 

 

كلمة حسن نصر الله اليوم 

ويذكر أن حسن نصر الله،  الأمين العام لحزب الله اللبناني قال له، إن كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية. 

كما قال حسن نصر الله، خلال خطابه اليوم الجمعة، إنه رغم التهديدات بقصف لبنان وحزب الله: جاهزون لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.

 

ووجه حسن نصر الله، رسالة إلى أمريكا قائلا: التهديد لنا وللمقاومة لن يجدي نفعا.
كذلك وجه حسن نصرالله، التحية إلى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.
 

وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.
 

زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي
 

وشدد حسن نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك آثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.
 

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.
 

وأوضح حسن نصر الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.

 

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حسن نصر الله حزب الله أمريكا غزة إسرائيل

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