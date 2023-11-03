متى تستدعي غازات المعدة الذهاب للطبيب؟

يصاب الجميع بالغازات ويتخلصون منه عن طريق التجشؤ أو إطلاق الريح وفي بعض الأحيان تسبب الغازات بالمعدة ألمًا أو انتفاخًا بسبب الغازات.

ويجد معظم الناس راحة من الغازات من خلال التغييرات الغذائية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية وفي بعض الأحيان، يكون الكثير من الغازات المؤلمة علامة على وجود اضطراب في الجهاز الهضمي أو مشكلة صحية خطيرة، وغالبًا ما تتحسن أعراض الغازات مع العلاج المناسب.

غازات المعدة، فيتو

ما هو غاز المعدة؟

تكون غازات المعدة عبارة عن مزيج من الأبخرة عديمة الرائحة، بما في ذلك الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والهيدروجين والميثان، ويتشكل هذا الغاز في الجهاز الهضمي وعندما تمتزج هذه الأبخرة مع البكتيريا المعوية، يمكن أن تنشأ رائحة كبريتية كريهة.

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ويطلق الجسم الغازات عبر الفم (التجشؤ) أو المستقيم (اطلاق الريح) وفي بعض الأحيان ينحصر الغاز في المعدة ويسبب تراكم الغازات ألمًا في البطن وانتفاخًا (شعورًا بالتورم أو الضيق).

أسباب غازات المعدة

تشمل أسباب غازات المعدة ما يلي:

هضم الطعام: تفتقر الأمعاء الدقيقة إلى بعض الإنزيمات اللازمة لهضم وامتصاص الكربوهيدرات (السكريات) الموجودة في الأطعمة الحلوة والنشوية والألياف، ويمر هذا الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة حيث تقوم البكتيريا غير الضارة بتفكيك الطعام وتكوين غازي الهيدروجين وثاني أكسيد.

ما الذي يسبب غازات المعدة؟

تشمل أسباب الغازات المعوية ما يلي:

هضم الطعام: تفتقر الأمعاء الدقيقة إلى بعض الإنزيمات اللازمة لهضم وامتصاص الكربوهيدرات (السكريات) الموجودة في الأطعمة الحلوة والنشوية والألياف، ويمر هذا الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة حيث تقوم البكتيريا غير الضارة بتفكيك الطعام وتكوين غازي الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، وعند بعض الأشخاص تنتج البكتيريا المعوية غاز الميثان أيضًا، وهذه العملية هي المسؤولة عن معظم الغازات التي تخرج مع انتفاخ البطن، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ابتلاع الهواء: يبتلع الانسان الهواء (الذي يحتوي على الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون) دون أن يلاحظ أثناء الأكل أو الشرب أو مضغ العلكة أو التدخين، ويمكن أيضًا ابتلاع كمية كبيرة جدًا من الهواء إذا كان يرتدي الشخص أطقم أسنان فضفاضة، ويقوم معظم الأشخاص بطرد الهواء المبتلع عبر الفم عن طريق التجشؤ، ولكن الامعاء تمتص جزئيًا من الهواء الذي تخرجه عندما اطلاق الريح وعند بعض الأشخاص تنتج البكتيريا المعوية غاز الميثان أيضًا، وهذه العملية هي المسؤولة عن معظم الغازات التي تخرج مع انتفاخ البطن.

غازات المعدة، فيتو

متي تسبب غازات المعدة مشكلة؟

تشير بعض العلامات والاعراض المصاحبة لغازات المعدة إلى وجود مشكلة طبية والذي يستوجب الذهاب إلى الطبيب في اسرع وقت، وتكون هذه الأعراض كالآتي:

ألم في البطن أو ألم.

بداية مزمنة أو مفاجئة للإسهال.

حمي.

استفراغ وغثيان.

نزيف من المستقيم، براز دموي أو براز دهني (أصفر، دهني المظهر ورائحة كريهة).

فقدان الوزن غير المبرر.