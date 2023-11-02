محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المطرية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعامل الفوري لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم فيما يتعلق بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والمخططات العمرانية للمدن والقري بالمحافظات..

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حيث استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم وفدا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وقد ضم الوفد كلا من المهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة والمهندس ممدوح حسين رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا والمهندسة منى الجرواني مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة والمهندس مصطفى أحمد بإقليم الدلتا للتخطيط العمراني والمهندس عبد الرحيم القناوي مدير المكتب الاستشاري لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي والمهندس إبراهيم حسن والمهندس نظيم اشرف والمهندس سامي السيد أعضاء المكتب الاستشاري للمشروع..

وقد ترأس "مختار" الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المطرية بالدقهلية

وفي بداية اللقاء أكد "مختار" أن هناك جهودا مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال القائمين على العمل بها سواء في القاهرة أو طنطا...

كما أكد "مختار" التعاون والتنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة مع السادة المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني للعمل على تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيعود بالنفع على أهالينا بمدينة المطرية..

وأشار "مختار" إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية.. والتخطيطية واحكام القانون 119 لسنة 2008..

حضر الاجتماع، المهندسة مها صبري مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمهندسة منى فتحي وكيل إدارة التخطيط العمراني والمهندسة علياء عبد الباسط بإدارة التخطيط العمراني وذكريات عبد الحميد نائب رئيس مدينة المطرية..

ومن جانبها، قالت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.