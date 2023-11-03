الأمم المتحدة: 1.2 مليار دولار قيمة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الجمعة، إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

1.2 لتلبية احتياجات غزة والضفة الغربية

وأضاف أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص - أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة - تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".

وفي 12 من شهر أكتوبر الماضي، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداءً مبدئيًا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

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وأشار المكتب الأممي في بيانه، اليوم الجمعة، إلى أن "الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين".

من جانبه، وصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوضع في الضفة الغربية بأنه "مثير للقلق"، قائلا إن القوات الإسرائيلية تستخدم بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في عمليات إنفاذ القانون هناك.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب: "على الرغم من أن الاهتمام ينصب على الهجمات داخل إسرائيل وتصعيد الأعمال القتالية في غزة منذ السابع من أكتوبر، فإن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مثير للقلق".

وأضافت أن ما لا يقل عن 132 فلسطينيا، من بينهم 41 طفلا، قتلوا في الضفة الغربية، 124 منهم على يد القوات الإسرائيلية ونحو ثمانية على يد المستوطنين. كما قُتل جنديان إسرائيليان.



أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمستشفيات"، معلنا أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".

وأفاد بأن "الطواقم الطبية وثقت استشهاد 135 شخصا من الكوادر الطبية و40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ. كما تضررت أكثر من 212 ألف وحدة سكنية، و35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي".

توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل

وأضاف: "الاحتلال استهدف 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة. وتضرر 164 مسجدا، 54 تعرضت للهدم الكلي 110 جزئيا، عدا عن استهدافه 3 كنائس في القطاع"، مبينا أنه "بسبب منع ادخال الاحتلال للوقود فقد توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل وسيتوقف أحد مولدي مستشفى الشفاء عن العمل، بسبب نفاد الوقود، وتتخذ المستشفى إجراءات اضطرارية لإطالة أمد توفر الوقود وتوفير الكهرباء للأقسام الأكثر أهمية والتي تسهم في انقاذ الحياة منها أقسام "العمليات، العناية المركزة، الإسعاف والطوارئ، قسم الكلى، والحضانة، والمختبر".

وقال: "ألقى الاحتلال على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ 12 ألف طن"، مشيرا إلى أن وجود جثامين للشهداء تحت الركام ووصول بلاغات عن روائح ناجمة لتحللها ينذر بخطر انتشار الأوبئة ما يهدد مئات آلاف المواطنين".