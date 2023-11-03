إصابة سائق بحادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

أصيب سائق سيارة نقل ثقيل، محملة بالخرسانة السائلة جراء انقلاب السيارة، بطريق الإسماعيلية -القاهرة الصحراوي، نتيجة لخلل بعجلة القيادة.

اخطار بانقلاب سيارة نقل ثقيل

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالخرسانة السائلة، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مما أسفر عن إصابة سائقها بإصابات شديدة.

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جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بالسيارة جراء انقلابها.

الدفع بسيارة الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

كما دفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من المعدات والآليات لرفع آثار الحادث عن الطريق، لتسهيل حركة مرور السيارات.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو



رد متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى، كان قد وجه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.

أهمية المتعلقات الشخصية

بالإضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في أشد الحاجة إلى ما عثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

جانب من الحادث، فيتو

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال إن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكي تقوم بتوصيلها إلى ذوي المصاب خاصة وإن أي شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة.