وزير الخارجية الأمريكي: نركز على حل الدولتين ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين

أخبار غزة الآن، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موقفه من التهجير القسري للفلسطينيين وحل الدولتين.

الترحيل القسري للفلسطينيين

وأكد بلينكن في تصريحات إعلامية منذ قليل: نركز بشدة على حل الدولتين ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وكشف وزارة الخارجية الأمريكية، خطة الوزير أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل، وذلك وفقًا لأجندة واشنطن.

هدف بلينكن خلال زيارة إسرائيل

وأكدت الخارجية الأمريكية: بلينكن سيبحث في تل أبيب جهود حماية الأمريكيين في إسرائيل والضفة وغزة والإفراج عن الرهائن لدى حماس بقطاع غزة.

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يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح لصحفيين إن بلينكن "سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وجاء إعلان الخارجية الأمريكية بعدما وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرًا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربًا مع حماس.