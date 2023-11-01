حملات مفاجئة للتفتيش على إدارات الأوقاف في الإسماعيلية (صور)

تواصل مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، حملاتها للمرور المفاجئ على الإدارات المختلفة وذلك بناء على تعليمات الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية وحثا على تنشيط العمل بالإدارات، لمتابعة سير العمل الدعوي والإداري.

لجنة لمتابعة سير العمل الدعوى والإداري

وكانت لجنة من مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، قد أجرت جولة مرور مفاجئ على الإدارات، برئاسة الشيخ السيد عطية عبدالحق مدير الإدارات والدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية.

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جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

أعضاء اللجنة

وضمت اللجنة في عضويتها كل من أفاضل المشايخ محمد المصري، محمد عبدالمعطي، ومحمد عبدالعزيز سعد، وأشرف السيد عدوي، وعبدالعظيم عبدالمعبود، وأمير محمد كبير.

جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

توجيهات بمتابعة سير العمل بالمساجد

ومن جانبه وجه مدير المديرية بتكثيف المرور اليومي والأسبوع على الحضور والانصراف لضمان متابعة سير العمل الاداري والدعوي، بالإدارات الفرعية والمساجد وإعداد تقرير بما تم وعرضه على فضيلته لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين



ومن جهة اخرى أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن فتم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 / 2024م.

جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم من وزارة الأوقاف

ويأتي ذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، مجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.



جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

وذلك على النحو التالي:

1. المقارئ القرآنية وعددها (4051) مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 15,148,900 جنيه.

2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 1,475,820 جنيهًا.

3. المسابقات المحلية والمسابقة العالمية الثلاثون بتكلفة بلغت 12,543,000 جنيهًا.

4. طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1,187,100 جنيهًا.

5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة تبلغ مليون جنيه.

جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

جانب من مرور اللجنة، فيتو

مضاعفة معاش أهل القرآن



وأشارت الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، وتم تطبيق ذلك من بداية العام المالي الحالي 2023 / 2024م ؛ حيث يصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر.

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