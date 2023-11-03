الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

مطار العريش يستقبل 69 طائرة محملة بمساعدات إغاثية لغزة منذ بدء الحرب

مطار العريش،فيتو
مطار العريش،فيتو

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء 3 طائرات محملة بـ 30 طنًا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة ليصبح إجمالي عدد الطائرات التي وصلت لمطار العريش 69 طائرة تحمل أكثر من 1650 طنا من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لصالح قطاع غزة منذ 12 أكتوبر الماضي.

وأكدت مصادر بالهلال الأحمر المصري أن الطائرة الأولى من الكويت وتحمل 8 أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية، والثانية مقدمة من البرازيل وتحمل 2 طن من المستلزمات الطبية، والثالثة من إنجلترا محملة بـ 20 طنا معدات رفع وأبراج إضاءة.

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وأكد مصدر فى الهلال الاحمر المصرى فى مطار العريش، أنه جار إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

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