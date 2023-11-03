الجمعة 03 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

أحمد كريمة: سيناء أرض مقدسة وذكرت في القرآن 29 مرة، وإسرائيل ليست لها علاقة بالدين

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: الصهيونية لا صلة بينها وبين العرق اليهودي الأصلي الذي ينتمي إلى بني إسرائيل، وتعدادهم الآن لا يزيد على عدة مئات ويعيش بعضهم في فلسطين والبعض الآخر في أمريكا. 


عصابة إسرائيل

وأضاف: “المراكز البحثية الإسلامية يجب أن تنفي الصلة ما بين العرق اليهودي الأصلي الذي ينتمي إلى بني إسرائيل، وبين العصابة التي احتلت فلسطين”.

وتابع: "ديفيد الأمريكي أو الإيطالي أو الإسرائيلي، إيه علاقتهم برسالة سيدنا سليمان وداوود أو سيدنا موسى وهارون، دول مافيا وعصابات محتلة".
 

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الحملات الصليبية

ولفت إلى أن إسرائيل هي امتداد للحملات الصليبية المتعجرفة الحاقدة على الإسلام والمسلمين، متابعًا: "هناك الكثير من الحملات جاءت للمنطقة، لكن بفضل الله استطاع جيش مصر خير أجناد الأرض التصدي لهذه الحملات".

 

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سيناء أرض مصرية

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حكايات ولاء” الذي تقدمه الاعلامية ولاء الصياد: سيناء مصرية وذكرت صراحة في القرآن 29 مرة، وهناك سورة كاملة باسم الطور، وهي أرض مقدسة، وعلى المؤسسات التعليمية في كل الدول الإسلامية أن تذكر أنها ضمن الأراضي المقدسة.


وتابع: أن الله عز وجل وصف أرض سيناء بالأراضي المقدسة  وهذا واضح في قوله تعالى: "اخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى".


ولفت إلى أن مدة إقامة سيدنا داود وسيدنا سليمان في أرض فلسطين لا تزيد على 70 عامًا، وعلى الباحثين أن يخرجوا للعالم هذه الوثائق الدينية والتاريخية، متسائلًا: "هل 70 عامًا تعطي الحق في إحياء نجمة داود، وبناء الهيكل المزعوم ومثل هذه الخرفات؟".
 

وأوضح: دولة إسرائيل ليست لها أي علاقة بالدين.

 

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