بعد زيادة البنزين، معدل شحن السيارات الكهربائية الأكثر وفرة من سيارات البنزين

السيارات الكهربائية، يبحث الكثير عن مميزات السيارات الكهربائية التي تعتبر بديل جديد يغني عن سيارات البنزين بعد إعلان لجنة التسعيرة بزيادة البنزين اليوم الجمعة، وذلك يعوق من اقتناء السيارات التي تعمل بالبنزين لذا أصبحت من الموضوعات الأكثر بحثًا على مؤشرات البحث جوجل





ويستعرض التقرير التالي معدل شحن السيارات الكهربائية الأكثر وفرة من سيارات البنزين.

وتجهز تسلا سيارات كهربائية يتم طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة مجهزة ببطاريات بحجم 4,680 مم يجعلها أسرع بطارية يتم شحنها على عكس البطاريات الأخرى.



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وتتميز السيارات الكهربائية بالشحن من 0% إلى 80% في 32 دقيقة، مما يجعلها قادرة على قطع مسافة 250 كيلووات.

بينما تتميز سيارات بوليستار 2 بشحن بطاريتها من 10 إلى 80% في حوالي 40 دقيقة.

وسيارات كيا EV6 وهيونداي ايونيك 5، تشحن بطارياتهم من 10 إلى 80% في 18 دقيقة فقط، لذلك تعد سيارات الكهرباء أرخص بكثير من سيارات البنزين