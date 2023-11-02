الأميك: تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال أول 9 أشهر من 2023

مبيعات السيارات، حالة من التراجع فى المبيعات يشهدها قطاع السيارات خلال 9 أشهر الماضيين وذلك لعدم توفير الكثير من الموديلات داخل السوق المحلى بالاضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستمر لزيادة الطلب ونقص المعروض محليًا.

انخفاض مبيعات السيارات في مصر

كشف تقرير الأميك، مجلس معلومات السيارات، اجمالي انخفاض مبيعات السيارات في مصر بداية من يناير الماضي حتى شهر سبتمبر للعام الجاري، وشمل التراجع سيارات يابانية وكورية وأوروبية وصينية وأمريكية.

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السيارات الصينية

بلغت مبيعات السيارات الصينية في مصر إلى عدد 14.939 ألف سيارة في أول 9 شهور من 2023 مقابل 33.502 ألف مركبة في أول 9 شهور من 2022 بلغت قيمة التراجع نحو 55%.

مبيعات السيارات، فيتو

مبيعات السيارات اليابانية في مصر



ووفقا لما نشره الاميك، مجلس معلومات السيارات، بلغت مبيعات السيارات اليابانية في مصر الي عدد 17.073 ألف سيارة في أول 9 شهور من 2023 بعد أن كانت 38.862 ألف مركبة في أول 9 شهور من 2022. والتراجع بلغ 56%.

نسبة مبيعات السيارات الأوروبية



واكد مجلس معلومات السيارات ان مبيعات السيارات الأوروبية بلغت نحو 7040 سيارة في أول 9 شهور من عام 2023 مقارنة بعدد 21.558 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي بمعدل تراجع وصل إلى 67%.

تراجع مبيعات السيارات الكورية



شهدت السيارات الكورية في مصر تراجع كذلك في أول 9 شهور من العام الجاري 2023 بعد أن وصلت مبيعاتها الي 6199 سيارة بينما كانت في نفس الفترة من 2022 بواقع 16.357 ألف مركبة.

مبيعات السيارات الأمريكية



وجاءت مبيعات السيارات الأمريكية في مصر بمعدل بلغ 665 سيارة في أول 9 شهور من العام الجاري بعد أن كانت 4517 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي وسجلت أكبر انخفاض بمعدل 85%.

أكثر السيارات الصينية تراخيص في مصر

وكانت السيارات الصينية، تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصرى، حيث عرفت بالسيارات الشعبية، الأكثر انتشار ويرجع ذلك بسبب خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار المتعلقة بالسيارات، بالإضافة ذلك أسعارها التى تتلائم مع الكثير من الفئات المصرية وتصميمها الفريد من نوعه من الأداء الرياضى، وجميعها عوامل أدت الى احتلال السيارات الصينية مكانة فى السوق المصرى ووفقا لما كشف تقرير الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمع التأمين على السيارات، أكثر السيارات الصينية تراخيص في مصر خلال الفترة الـ 9 أشهر من العام الجارى 2023 وهى كالتالى:-



1- فى المركز الأول سيارات بي واي دي F3 بعد تراخيص 3696 سيارة .

2- فى المركز الثانى شيري أريزو 5 بعد تراخيص 2559 سيارة.

3- فى المركز الرابع شيري تيجو 3 بعد تراخيص 2439 سيارة.

4-فى المركز الخامس شيري تيجو 7 بعد تراخيص 2033 سيارة.

5- فى المركز السادس MG 5 بعد تراخيص 1112 سيارة.

سيارات بي واي دي F3

وبعد تمركز سيارات بي واي دي F3 المركز الأول بعد تراخيص 3696 سيارة، نستعرض فى التقرير التالى استعراض مواصفات سيارات BYD فى مصر حيث حصلت على محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك.

كما تحقق سيارات بي واي دي F3 معدل استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم متصل بناقل حركة 5 سرعات.