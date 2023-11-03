‎الأهلي يتقدم بالتعازي إلى نادي الوداد المغربي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

الأهلي، قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعازيه إلى مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي وجماهيره في وفاة اللاعب أسامة فلوح.

الأهلي يعزي الوداد المغربي

وقال الأهلي في بيان رسمي: “محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى ”مجلس إدارة نادي الوداد المغربي وجماهيره في وفاة اللاعب أسامة فلوح"، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

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الأهلي يطلق اسم تيسير الهواري على القاعة الكبرى بفرع القاهرة الجديدة.. ويمنحه القلادة الذهبية

من ناحية أخرى أقام النادي الأهلي حفل تأبين للراحل تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء وأحد أبرز رموز النادي، في حضور مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأفراد من عائلة الهواري يتقدمهم محمد تيسير الهواري، ودينا تيسير الهواري، وسط حضور كوكبة من رموز النادي وأصدقاء ومحبي تيسير الهواري، ألقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كلمة أكد خلالها أن الراحل تيسير الهواري كان قدوة ونموذجًا يحتذى في الإخلاص للأهلي، وكان بحق رجل المواقف الصادقة بما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة، أعطى خلالها الكثير على كافة المستويات، وأشار إلى أن الراحل تيسير الهواري له الكثير من المواقف المشرفة منذ عهد الكابتن صالح سليم ومرورًا بالكابتن حسن حمدي، واستمر هذا العطاء حتى أيامه الأخيرة.

من جانبه أكد محمد تيسير الهواري أنه يشعر بالفخر الشديد بتقدير مجلس إدارة النادي لوالده، مؤكدًا أن هذه اللفتة ليست جديدة على عائلة الأهلي العريقة، وأشار إلى أن الراحل كان مرتبطًا بالنادي وكل ما يتعلق به، وأنه حتى اليوم الأخير في حياته كان حريصًا على متابعة الأهلي الذي كان يعتبره بيته الأول، موجهًا الشكر إلى كل من ساهم في إقامة حفل التأبين.

في ختام حفل التأبين أعلن الكابتن الخطيب عن إطلاق اسم الراحل تيسير الهواري على القاعة الكبيرة بفرع التجمع الخامس، كما تم منح اسمه قلادة الأهلي الذهبية وتسلمتها عائلته الكريمة.