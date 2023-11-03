آخر تطورات حالة رضا سليم الصحية بعد إجراء العملية الجراحية وموعد عودته للملاعب

أكد الدكتور أشرف محرم طبيب العظام، بأن رضا سليم لاعب الأهلي حالته النفسية جيدة، بعد إجراء جراحة الترقوة، مشيرًا إلى أنها إصابة قدرية بعد سقوطه على الأرض، ويجب أن يتدرب اللاعبون على (الوقوع بطريقة معينة) عند الاصطدام بالأرض منعًا للإصابات.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "طريقة سقوط رضا سليم هي سبب الإصابة بكسر في عظمة الترقوة، وتم تركيب شريحة ومسامير".

وأضاف: "قمت بإجراء جراحة لـ خالد عبد الفتاح مع نهاية الموسم الماضي، ولكن كانت الإصابة أقل من إصابة رضا سليم، ونتمنى عودته للملعب سريعًا".

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وأكمل: "رضا سليم سيبدأ من الأسبوع القادم النزول إلى الجيم، وبعدها بأسبوعين يتدرب بالكرة، ولمدة ثلاث أسابيع يمكنه التدرب دون التحامات".

وأشار إلى أن خالد عبد الفتاح تعافي من الإصابة بعد شهرين، ولكنه عاد قبل الفترة المحددة، ولذلك فأن فترة غياب رضا سليم قد تصل لـ 3 أشهر للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وأضاف: "رضا سليم كان قد أجرى جراحة في الكتف الأيمن منذ خمس سنوات، أما بالنسبة لـموضوع سحب الشريحة والمسامير فيكون بعد نهاية الموسم أو في وقت الراحة عقب ختام المباريات".

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل جراحة رضا سليم

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب الفريق، أجرى جراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يجري فحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

وأكدت الأشعة التي أجراها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة وهو ما دفع إدارة النادي الأهلي للتحرك سريعًا للاطمئنان على حالة اللاعب.

مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري الممتاز

الدوري المصري، كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات النادي الأهلي المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقرر أن يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر، ويواجه المارد الأحمر فريق الجونة يوم 11 نوفمبر.

وخاض الأهلي مباراتين فقط حتى الآن في بطولة الدوري المصري أمام كل من المصري والإسماعيلي وفاز بهما.

وكان اتحاد الكرة قد أجل مباريات الأهلي في الدوري بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي.