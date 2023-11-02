شوبير: موديست لايصلح للأهلى ولابد من التعاقد مع مهاجم جديد (فيديو)

الأهلى، أكد الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت، أن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لايصلح للعب داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير إن صفقة انتقال موديست إلى الأهلى صفقة غير ناجحة، والمهاجم الفرنسي لن يستطيع أن يقود هجوم الأهلى، واتضح ذلك خلال أدائه في مباراتى صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، فلن يستطيع أن يلمس الكرة في المباراتين.

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وواصل شوبير تصريحاته قائلا: الأهلى يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون في السابعة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة الأفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وتقام مباراة الذهاب بين صن داونز والوداد في المغرب يوم الأحد المقبل يوم 5 نوفمبر على أن تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا يوم 11 من الشهر نفسه.

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.

الأهلي ضد صن داونز

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ثم دخل بعد ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لزيادة القوة الهجومية للأحمر آملا في تسجيل هدف وتعديل الكفة.

وحصل مانديتا لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء إثر التدخل القوي على أكرم توفيق في الدقيقة 83 من عمر المباراة.