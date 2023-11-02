قافلة جامعة عين شمس بحلايب: توزيع 8000 كارتونة من السلع التموينية

انتهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة من تقديم خدماتها لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد بنجاح وسط إشادة من أهلى المنطقة بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة على مدار أيام زيارة القافلة.

انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد

وذلك برعاية اللواء أ.ح.د.عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر وأ.د.غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف أ.د. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار خمسة أيام متتالية، حيث توافد على العيادات الخارجية مختلفة التخصصات قرابة ٣٥٠٠ مستفيد، كما تلقى جميعهم الخدمات الدوائية بالمجان من صيدلية القافلة،

وتم تحول ٨٢ مريضا لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.

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وعن محور التوعية المجتمعية قدم دكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس عددا من الندوات التوعوية، حيث تم تقديم حملات توعية لطلاب مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية بالشلاتين حول العادات الصحية للوقاية من الأمراض، وأهم القواعد والعادات الصحية التي من شأنها أن تُعزز الصحة العامة للجسم، وتساعد على مقاومة الأمراض.

جامعة عين شمس



وندوة توعوية لطلاب مدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين حول الظواهر السلبية في المجتمع، الأسباب وطرق الوقاية والعلاج، وندوة أخرى حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة لطلاب مدرسة السادات الابتدائية بالشلاتين.



كما تم تقديم ندوة توعية بمعهد التمريض بشلاتين حول مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة، وندوة توعوية حول مخاطر (تعاطى المخدرات ) لطلاب مدرسة التمريض بالشلاتين " وتم من خلال حملة التوعية مناقشة، أسباب الإدمان وآثاره، طرق الوقاية من الإدمان،أساليب وطرق العلاج من الإدمان.



كما تم تقديم ندوة توعوية بعنوان:- (فن إدارة الغضب ) " معهد التمريض بالشلاتين " إلى جانب تقديم ٨٠٠٠ كارتونة من السلع التموينية لأهالى المنطقة.