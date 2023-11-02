بايدن: نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة لاستعادة الرهائن

أخبار غزة الآن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن: ما نحتاج إليه هو هدنة إنسانية في قطاع غزة من أجل استعادة الرهائن.

ممر آمن للجرحى الفلسطينيين

وأوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تمكنت أمس، من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من غزة -في إشارة إلى فتح معبر رفح- وعبور الأجانب والجرحى إلى سيناء.

دفاع إسرائيل عن نفسها

ولفت: إنه على إسرائيل الدفاع عن نفسها بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، وتعطي الأولوية لحماية المدنيين.

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خروج أمريكيين من غزة

وأضاف بايدن، فى تصريحات صحفية أمس: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين من غزة والمزيد خلال الأيام المقبلة، ولن نتوقف عن العمل من أجل إخراجهم.

وجاءت تأكيدات بايدن بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، تقارير أشارت فيه إلى أن قائمة مجموعة الأجانب الذين من المقرر خروجهم من معبر رفح لم تتضمن أي أمريكي.

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق اليوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع بعيدًا عن فتحه خلال الفترة الماضية لدخول مساعدات.

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس مقالات فى صحيفة “واشنطن بوست” قراءة سطورها تعكس مدى تعنت الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، والدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة، وتوجه الإدارة الأمريكية الفترة المقبلة تجاه قضية باتت مؤلمة للعرب والمسلمين وتجد تعاطف من العالم أجمع باستثناء واشنطن والقوى العظمى التي لا تخجل من إعلانها صراحة منح تل أبيب رخصة لقتل الأطفال والنساء بذريعة الدفاع عن النفس.