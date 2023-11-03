مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

ألقى مراسل تلفزيون فلسطين درع الصحافة أرضا، على الهواء أمام المشاهدين، للتعبير عن غضبه عقب استشهاد زميله بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

مراسل يلقى درع الصحافة أرضا

وفى التفاصيل، قام مراسل تلفزيون فلسطين سلمان البشير، بإلقاء درع الصحافة أرضًا على الهواء مباشرة عقب استشهد الزميل محمد أبو حطب وعائلته بقصف إسرائيلي على غزة.

ووجه رسالة إلى المشاهدين قال فيها: "نمضي كلنا شهداء واحدا تلو الآخر مع فرق التوقيت".

أمريكا تزود إسرائيل بقدرات عسكرية

العملية البرية في غزة، فى ذات السياق، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، إن أمريكا نحاول تزويد إسرائيل بالقدرات التي تحتاجها لأنها تواجه تهديدا من حركة حماس-حسب قوله.

دفاع إسرائيل

وزعم “كيربي” خلال مؤتمر صحفي أن اسرائيل خلال عملياتها في قطاع غزة تدافع عن نفسها من مخاطر جماعة إرهابية.

هدنة إنسانية في غزة

نحاول النظر في فكرة التوصل لأكثر من هدنة إنسانية مؤقتة في مناطق معينة من غزة، ونأمل خروج جميع المحتجزين من القطاع.

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خروج الأمريكيين من غزة

ولفت: نحو 74 أمريكيا غادروا غزة الي مصر والمزيد من مواطنينا سيعبرون خلال الأيام المقبلة بفضل قيادة الرئيس بايدن.

سقوط جنود الاحتلال

قال الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني جانتس: إن الصور القادمة من معركة غزة لجنودنا مؤلمة، ودموعنا تتساقط عند رؤية قتلى لواء جفعاتي يسقطون.

أوقات عصيبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه، ونعمل ما بوسعنا ونسخر كل إمكانياتنا لإعادة الأسرى في غزة إلى بيوتهم.

أموال الفلسطينيين



وتابع جانتس: ما زلنا نبحث مسألة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

نتنياهو يعترف بتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الخسائر في الهجوم على غزة

أول دعوة في الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن العدوان على غزة له تكلفة اقتصادية عالية.