الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سي إن إن: إيران معرضة لهجمات مباشرة من إسرائيل وأمريكا حال هجوم حزب الله

الحرس الثوري، فيتو
الحرس الثوري، فيتو

ذكرت  شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، إن  مسؤولا أمريكيا، قال إن إيران تدرك أنه  من المرجح أن تتعرض  لهجمات مباشرة ومدمرة إذا صعد حزب الله  الحرب مع إسرائيل أو أمريكا.


اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 


وقال المسئول الأمريكي لسي إن إن: “هناك قلق عميق من أن عدم وجود سيطرة إيرانية كاملة على حزب الله قد يدفعه للتصعيد”.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن أمريكا لم تري دليلا على أن حزب الله مستعد لاستخدام القوة الكاملة.


ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاشتباكات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا وعدد من المناطق الحدودية.


وقصف حزب الله اللبناني مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة باستخدام صواريخ موجهة ومضادة للدروع.


أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن قواته  هاجمت مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بواسطة طائرتين مسيرتين.

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حزب الله يقصف مواقع جيش الاحتلال 


وقال حزب الله في بيانه إن الطائرتين المسيرتين محملتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل ثكنة زبدين، وهاجم جيش الاحتلال مارون الراس في لبنان ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل.


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت  منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان 


ومن جانبها ذكرت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: " لقد فحصنا مقاطع فيديو تظهر قذائف مدفعية من الفسفور الأبيض وهي تنفجر فوق غزة ولبنان. تحدثنا مع الأطباء الذين عالجوا تسعة ضحايا في جنوب لبنان. الأدلة لا يمكن دحضها".


وقالت روفيرا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "قصفا عشوائيا وغير متناسب أدى إلى مقتل آلاف الأطفال"، مضيفة أنه: "يثير الدهشة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة كارثة وأزمة إنسانية بهذا الحجم".

وشددت المسئولة في منظمة العفو الدولية، على أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية  يعتبر واحدة من "أكثر النزاعات كثافة وفتكا في الذاكرة الحديثة".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة خلال قصف القطاع.

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إلى أن حكومة بلاده أرسلت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها القوات الإسرائيلية باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض خلال قصف المناطق الحدودية.
 

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حزب الله يهاجم مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا

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حزب الله اللبناني يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين بالحدود الجنوبية

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