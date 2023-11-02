الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله يهاجم مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أحداث حماس وإسرائيل، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن قواته  هاجمت مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بواسطة طائرتين مسيرتين.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال 

وقال حزب الله في بيانه إن الطائرتين المسيرتين محملتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل ثكنة زبدين، وهاجم جيش الاحتلال مارون الراس في لبنان ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت  منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

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إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان 

ومن جانبها ذكرت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: " لقد فحصنا مقاطع فيديو تظهر قذائف مدفعية من الفسفور الأبيض وهي تنفجر فوق غزة ولبنان. تحدثنا مع الأطباء الذين عالجوا تسعة ضحايا في جنوب لبنان. الأدلة لا يمكن دحضها".
وقالت روفيرا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "قصفا عشوائيا وغير متناسب أدى إلى مقتل آلاف الأطفال"، مضيفة أنه: "يثير الدهشة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة كارثة وأزمة إنسانية بهذا الحجم".

وشددت المسؤولة في منظمة العفو الدولية،  على أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية  يعتبر واحدة من "أكثر النزاعات كثافة وفتكا في الذاكرة الحديثة".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة خلال قصف القطاع.

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إلى أن حكومة بلاده أرسلت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها القوات الإسرائيلية باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض خلال قصف المناطق الحدودية.
وتستمر الاشتباكات الحدودية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العدوان على غزة، والاقتحام البري للقطاع بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية.

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