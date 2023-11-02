الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله اللبناني يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين بالحدود الجنوبية

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بـ صاروخ أرض جو في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان.


وقال "حزب الله" في بيان: "عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع لبنان في أجواء قريتي المالكية وهونين، قمنا باستهداف طائرة مسيرة مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

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وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء أمس الأربعاء، عن جيش الاحتلال لقطات مصورة قالها إنها استهداف لما أسماه بمواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وبنية تحتية تابعة لحزب الله.


وكان زعم يائير لابيد زعيم المعارضة فى الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء بأن حزب الله يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى حرب، موجها رسالة تهديد إلى الشعب اللبناني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.

 

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حزب الله اللبناني طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخ ارض جو قريتي المالكية وهونين الحدود الجنوبية للبنان

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