الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يوسع العدوان على لبنان ويستهدف مواقع يزعم تبعيتها لحزب الله (فيديو)

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواقع زعم أنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

استهداف جيش الاحتلال لمواقع جنوب لبنان


ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، عن جيش الاحتلال لقطات مصورة قالها إنها استهداف لما أسماه بمواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وبنية تحتية تابعة لحزب الله.


وكان زعم يائير لابيد زعيم المعارضة فى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء بأن حزب الله يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى حرب، موجها رسالة تهديد إلى الشعب اللبناني.

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التصعيد بين إسرائيل وحزب الله


ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" هدد خلالها الشعب اللبناني بدفع ثمن محاولة حزب الله جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب.

وحذر لابيد، الشعب اللبناني من تلك المحاولة، مدعيا أنه سيدفع الثمن.

وكان حزب الله  أعلن اليوم الأربعاء استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.


بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة

 

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عملية مشتركة مع "كتائب القسام"، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

كذلك أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".
 

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