بعبوة العمل الفدائي، لحظة تدمير دبابة إسرائيلية من المسافة صفر (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لـ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من التحام عنصر قسامي بآليات العدو الإسرائيلي شرق حي الزيتون، وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين 105".

أبو عبيدة يعلن تدمر كتيبة دبابات

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أعلن في بيان صادر عنه مساء الخميس، أن قوات المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال على جميع المحاور في قطاع غزة، وتمكنت من تدمير كتيبة دبابات وتم قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال الهجوم البري على غزة.

🟢 #عاجل | 🎥 مشاهد صادرة عن الإعلام العسكري في "كتائب القسام ":

مشاهد من التحام مجاهدي القسام بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105"#غزة_مقبرة_الغزاة 💠 قناة التلغرام: https://t.co/AGvRnTacrn pic.twitter.com/N6a1bX6P7r — iBra 💉 إبرة ® (@ib_reb) November 2, 2023

من جهته أفاد المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بمقتل 335 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف: أن وقف إطلاق النار في غزة أمر غير مطروح علي الطاولة، وهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا القضاء علي حركة حماس.

حصار قطاع غزة

وزعم: أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أكملوا حصارهم علي قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة رئيس الأركان للقوات اليوم في إطار الاستعداد لأي تصعيد علي أي جبهة.



دور إيران

وزعم أن إيران تحاول تشتيت انتباه جيش الاحتلال عن عمليته في غزة، ولكن كل تركيزهم القضاء علي حماس.



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أوقات عصيبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي



وأضاف: نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها، وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه، ونعمل ما بوسعنا ونسخر كل إمكانياتنا لإعادة الأسرى في غزة إلى بيوتهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “إن هناك الكثير من الخسائر صفوف جيش الاحتلال”، مؤكدا على تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "نواجه شيئا لم يسبق له مثيل".



وذكر بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم الأربعاء: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”، وذلك بعد إعلان مقتل 9 جنود في جيش الاحتلال.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن بيني جانتس قوله: “حتى الآن، يواصل مقاتلو جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف"