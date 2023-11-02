الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير خارجية أمريكا يكشف أهداف زيارته إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خروج 74 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة.

حماية المدنيين


من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، قبل توجهه إلى تل أبيب، أنه سوف يركز خلال زيارته على ضرورة الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين".

 

حق إسرائيل

وزعم خلال مؤتمر صحفي قبل قليل: إسرائيل لها الحق أن تدافع عن نفسها وضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.


دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وتابع: "أوضحنا بشكل متكرر أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بعملياتها العسكرية أمر مهم، شهدنا خلال الأيام الماضية استمرار لتحمل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لكلفة الصراع، وسأضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

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حماية الأطفال والنساء في غزة

ولفت: "الفلسطينيون ما زالوا يتحملون وطأة الوضع وملتزمون بالقيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين، وسنبحث في إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والأطفال في قطاع غزة الذين يقعون في مرمى حماس".

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منع التصعيد

وأكد: "عازمون على منع التصعيد في أي اتجاه، وليس في مصلحة أي طرف أن يكون هناك أي تصعيد".

 

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن السيناتور ديك دوربين، هو أول سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.


دعوة في الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وأيدت الدعوة التي وجهها السيناتور الأمريكي وقف إطلاق  النار في غزة قائلا: "ينبغي بذل جهد للدخول في حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال دوربين في دعوته: “دعونا نواجه الأمر، لقد استمر هذا لعقود. وأيا كان الأساس المنطقي منذ البداية فقد وصل الآن إلى مستوى لا يطاق. نحن بحاجة إلى التوصل إلى حل في الشرق الأوسط يعطي بعض الأمل للمستقبل”.

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