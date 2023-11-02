الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عملية نوعية في العمق الإسرائيلي، حرق مستوطنة كريات شمونة بـ 12 صاروخا (فيديو)

مستوطنة كريات شمونة،
مستوطنة كريات شمونة، فيتو

نشر الإعلام العبري، اليوم، لقطات مصورة تظهر حرائق ودمارا في مستوطنة كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة، إثر سقوط صواريخ من جنوب لبنان.

كتائب القسام تقصف مستوطنة كريات شمونة

وتبنت كتائب القسام-لبنان العملية وقالت فى بيان، "قصفنا مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا"

العملية البرية في غزة، من جهة أخري وعلى صعيد الحرب فى الجبهة الجنوبية، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنتظره أيام أكثر صعوبة في عملية التوغل التي يقوم بها في غزة.
 

خسائر جيش الاحتلال

وأكد الإعلام العبري، أن خسائر جيش الاحتلال خلال عملية البرية في غزة حتى الآن مؤلمة.

كسر حماس

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسئول سابق بالاستخبارات الإسرائيلية: مازلنا بعيدين عن كسر حماس، وهناك أيام قاسية تنتظر جيشنا في غزة.

 

صدام جيش الاحتلال مع حماس

وتابعت القناة الإسرائيلية: كلما زادت القوات الإسرائيلي توغلها في غزة اشتد الصدام بينها وبين حماس.

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معركة غزة

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي: أن جيش الاحتلال بدأ بإزالة الألغام والعبوات وتدمير مداخل الأنفاق في شمال غزة ولكن تواجهه صعوبات في المعركة.

 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم  الخميس،  أن  العدوان على غزة  له تكلفة اقتصادية عالية.

 

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خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “إن هناك الكثير من الخسائر صفوف جيش الاحتلال”، مؤكدا على تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "نواجه شيئا لم يسبق له مثيل".
وذكر بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم الأربعاء: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”، وذلك بعد إعلان مقتل 9 جنود في جيش الاحتلال.

ونقلت  صحيفة  “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن بيني  جانتس قوله: “حتى الآن، يواصل مقاتلو  جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف".

 

الهجوم البري على غزة

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن 9 جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.

وأضاف بيان لجيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال في اليوم الأخير، أصيب جنديان بجروح خطيرة، أحدهما من لواء 77، والآخر من لواء تسفير وجندي من لواء روتم".

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