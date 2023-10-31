الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

الهجوم على إيلات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات، الحوثيون يعلنون مسئوليتهم.. المتحدث العسكرى للجماعة يؤكد أنها العملية الثالثة ضد إسرائيل.. ووعيد بمزيد من الضربات

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

العملية الثالثة

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".

ذكرت صحف دولية، أن الحوثيين في اليمن والمدعومين من إيران، أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم بطائرة بدون طيار على مدينة إيلات الخاضعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي.

Advertisements

الهجوم على إيلات  

تبنى الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، إطلاق مسيرات نحو كيان الاحتلال، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار، بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".

وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات تجاه مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين، عبد العزيز بن حبتور: "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء"، التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران منذ عام 2014.

صافرات الإنذار 

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قد كتب في حسابه عبر منصة "إكس": "تم تفعيل صافرات الإنذار بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "متابعة للتقارير الأولية رصدت أنظمة الجيش هدفا جويا يقترب من إسرائيل، لم يشكل أي تهديد وأي خطر على المواطنين"، دون أن يؤكد أن هذه الحادثة متعلقة بـ"الطائرة" التي تم رصدها باتجاه إيلات.

إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر

ونقلت وكالة رويترز عن "راديو إسرائيل" قوله، إنه "تم إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر، قرب إيلات"، فيما ذكرت القناة 13 الإخبارية أن "الطائرة أطلقها الحوثيون من اليمن عبر البحر الأحمر على ما يبدو".

وتوعد الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شنّ 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار

والجمعة الماضية، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار نحو جنوب إسرائيل، التي اعترضت "أهدافا معادية".

الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن الهجوم على إيلات

3 انفجارات قوية في مدينة إيلات الإسرائيلية

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيلات الحوثيين إسرائيل الاحتلال غزة فلسطين

مواد متعلقة

تدمير الميركافا الخارقة بصاروخ محلى الصنع يثير ذعر جنود الاحتلال.. النشطاء يتساءلون من يقاتل مع المقاومة.. وحكايات غريبة عن أناس يرتدون الأبيض ويحاربون إسرائيل

الحوثي: سنواصل استهداف الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقف القصف على غزة (فيديو)

ضياء رشوان: الاحتلال منع أمين الأمم المتحدة والمدعي العام للجنائية الدولية من دخول فلسطين

قوات الاحتلال تقصف جنوب لبنان بقنابل حارقة

الأكثر قراءة

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 01-11-2023 في مصر

مقتل طفلين يحملان الجنسية الفرنسية في قصف إسرائيل على شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

لا تتوقف عن ترديدها، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية