الأنبا مكاري يرسم شمامسة بكنيسة العذراء أرض الجولف

صلى نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

وخلال القدس صلى نيافة الأنبا مكاري طقس رسامة الدارسين في مدرسة الشهيد إستفانوس للشمامسة التابعة للكنيسة ذاتها، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل)، وعددهم ٣٣ دارسا، وذلك بعد اجتيازهم فترة دراسية كاملة. لينضموا بذلك إلى خورس شمامسة الكنيسة.

كما منح ٤ من الشمامسة من حاملي رتبة إبصالتس، رتبة أغنسطس (قارئ).

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شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

الأنبا تكلا يترأس حفل تخريج دفعتين بمعهد الرعاية

نظمت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس حفلًا لخريجي الدفعتين الأخيرتين من فرع معهد الرعاية والتربية بدشنا، وكذلك الحاصلين على دبلومة تمهيدي الماچستير، في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، وبحضور نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا.

تضمن الحفل كلمة تهنئة ألقاها نيافة الأنبا تكلا وحثّ فيها الخريجين على استكمال الدراسة، كما شمل الحفل تقريرًا مفصلًا عن أعمال المعهد في السنوات الخمس الأخيرة، وعددًا من الكلمات التي ألقاها بعض الخريجين.

وفي الختام سلّم نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا الشهادات والهدايا للخريجين، وتم التقاط الصور التذكارية.

الأنبا يواقيم يتراس اجتماع كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت

عقد مجمع كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة إسنا، بحضور نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا يواقيم، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

لجنة الأسرة بالكنيسة الأرثوذكسية تناقش مشاكل المتزوجين

أقامت اللجنة المجمعية الفرعية لخدمة المتزوجين بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار يومين، المؤتمر الخامس للمتزوجين بإيبارشيات الوجه البحري تحت عنوان "قضايا وحلول"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسر ومقرر لجنة خدمة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، وعدد من متخصصين في معهد المشورة الأرثوذكسية.

وعقد نيافته في المؤتمر الذي حضره ١٠٠ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ثلاثين إيبارشية من الوجة البحري ومن مناطق القاهرة والإسكندرية، ندوة مفتوحة لأعضاء المؤتمر لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

الكنيسة الأرثوذكسية توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والسيد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.

الأنبا سيداروس يترأس لقاء كهنة إيبارشية عزبة النخل

التقى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس، بمجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل في لقاءهم الدوري، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالمرج الشرقية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا سيداروس عن الجانب الرعوي في حياة الراعي، ثم كلمة للأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مار مرقس كليوبترا عن سلامة الخدمة، ثم أسئلة عن خبرات في الخدمة.