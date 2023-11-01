الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهدد الشعب اللبنانى: حزب الله يجرنا إلى الحرب وستدفعون الثمن

يائير لابيد، فيتو
يائير لابيد، فيتو

زعم يائير لابيد زعيم المعارضة فى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء بأن حزب الله يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى حرب، موجها رسالة تهديد إلى الشعب اللبناني.

التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" هدد خلالها الشعب اللبناني بدفع ثمن محاولة حزب الله جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب.


وحذر لابيد، الشعب اللبناني من تلك المحاولة، مدعيا أنه سيدفع الثمن.

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وكان حزب الله  أعلن اليوم الأربعاء استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎.


وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

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بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة


وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عملية مشتركة مع "كتائب القسام"، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.


كذلك أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".
 


ضرب قوات الاحتلال بقذائف الهاون


وقالت القسام: دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.


كما أعلنت القسام، أن "مجاهدونا يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".

واستهدفت "كتائب القسام" تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.
كما قصفت القسام تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.



الهجوم البري على قطاع غزة 


في السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن لحظة اجتياح قطاع غزة أصبحت وشيكة.


وبدأ جيش الاحتلال في شن الهجوم البري على غزة منذ عدة أيام،  مشيرا إلى أنه لجأ إلى تكتيك الكر والفر والعمليات المحدودة في القطاع.


وعلى الرغم من قيام بعض آليات جيش الاحتلال في التوغل داخل أجزاء من قطاع غزة بسبب سياسة الأرض المحروقة، إلا أن كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – نجحت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.


وكبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال محاولات اقتحام قطاع غزة بريا  وأسقطت عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.
 

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